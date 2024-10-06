國慶｜A股休市港股暴漲　內地客湧香港開戶：銀行未開已排長龍

國慶假期A股休市，港股行情火熱，吸引不少內地投資者將目光轉向港股，赴港開戶買港股。據內媒《紅星新聞》報道，有不少內地投資者國慶期間專程來港開通銀行及券商帳戶，甚至銀行8點還未開門就已排起長龍。

有內地投資者在社交平台發貼文稱，「匯豐、中銀全是人」。其分享來港開戶的經歷，感嘆自己一天之內在香港跑了四家銀行開戶，「港股熱情高漲啊！」



10月5日，來自廣東的陳先生表示，因為有投資港股需求，他於昨日前往香港滙豐銀行元朗分行開戶，銀行9點開門，自己8點10分就已到達現場，結果取號的人已經排起了長隊，輪到他辦理業務時已接近10點。

像陳先生一樣，唐先生（化名）也是趁著國慶假期前往香港開戶買股票。他表示，由於沒有提前預約，昨日臨時到香港匯豐和中國銀行排隊，資料準備齊全2個小時就辦好了銀行卡。辦好銀行卡後，唐先生打算開通長橋證券賬戶。

內地投資者在社交平台分享到香港開戶經歷。

《紅星新聞》報道稱，國慶假期期間，香港不少區域的銀行網上開戶預約已滿。例如中國銀行香港官網顯示，截至10月5日，全線分行7日內的預約開戶日期已滿。恒生銀行香港官網顯示，莊士敦道分行、統一中心分行等4家分行最快可預約日期已經排到了10月8日。

除此之外，香港本地的最大券商之一的輝立證券開設賬戶的業務出現巨大增長，許多客服員工取消了假期，全天24小時待命。老虎證券上周的開戶數量激增了73.4%，移動應用的活躍用戶數也同比增長了10%。

而在國慶前夕，香港最大的在線券商之一富途證券就表示，富途香港實體店於9月25日及26日的查詢人次較平均高出4成，包括查詢激活股票戶口及開戶流程，店內日開戶人數達年內新高。

為了吸引投資者開通港股券商賬戶，部份券商還給出了開戶福利。有投資者表示，國慶期間開通某證券賬戶，轉入指定金額後就能領取200港幣禮券。還有投資者稱，某證券公司開戶就送400港幣股票。

值得一提的是，不止香港「開戶熱」，內地多家券商也喊出「假期不打烊，開戶不排隊」「7×24小時開戶不停」等口號。有多名券商從業者透露，很多客戶經理在國慶假期加班，有人淩晨兩點還在回客戶信息。