A股爆升　網絡小說作家幾日賺300萬宣布斷更：財富自由不寫書了

A股持續大漲，內媒《每日經濟新聞》30日報道指，有網絡小說作家聲稱「這幾天賺了三百多萬（人民幣，下同）」，宣布斷更（中斷更新）。



有網絡小說作家聲稱「這幾天賺了三百多萬（人民幣，下同）」，宣布斷更（中斷更新）。（《每日經濟新聞》）

《每日經濟新聞》報道指，A股已經很久沒有如此熱鬧：券商營業部開戶爆滿；菜市場大媽和快遞小哥都在聊股票；朋友圈裏突然湧現出了不少喜滋滋分享近期投資收益的股民。

報道指，甚至有人幾天前還在寫網絡小說賺錢，幾天後就斷更，稱即將財富自由。

據網絡截圖，這名作家在其作品的最新一章「財富自由了」稱，「兄弟們，斷更兩天，這本書以後不會再寫了。這幾天牛市，家裡湊了一下，一共五百多萬，這幾天賺了三百多萬，預計牛市之後，應該就實現財富自由了。所以這本書不寫了，不用牽掛了兄弟們。等牛市結束之後，或許還會寫書，不過那個時候就完全是為了藝術了。兄弟們，江湖有緣再見！」

A股暴漲。（VCG）

在9月30日，A股高開後成交異常活躍，開盤後35分鐘滬深兩市成交額即突破1萬億元，刷新歷史最快萬億紀錄。

截至收盤，滬指漲8.06%，深證成指漲10.67%、創業板指漲15.36%，滬深兩市成交額超2.59萬億元，創歷史紀錄。科創50指數漲逾17%，北證50指數漲超22%，均創歷史最大單日漲幅。