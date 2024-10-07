節後A股將暴漲？私募大佬但斌、林園針鋒相對　前恒大國師超樂觀

10月8日（周二）A股將在國慶長假後開盤，各路市場人士持不同態度。



內地在國慶黃金周長假期前，連環出「重拳」提振經濟，規模和步伐超出市場預期，中港股市均呈現暴漲。

但斌發文評論股市。（微博）

但斌發文評論股市。（微博）

內地私募巨頭東方港灣董事長但斌。（百度百科）

但斌：這樣暴漲，必有暴跌

10月2日，內地私募巨頭東方港灣董事長但斌在微博發文稱，「這樣暴漲，必有暴跌，這次如果再被套住，該動員的力量都動員了，解套將遙遙無期......」、「一把過足癮，過了這個村就沒這個店......」

10月4日，但斌再發文稱，他認為當前股市只是反彈，而非大牛市。這一觀點也反映出但斌對當前市場的謹慎態度。

林園投資董事長林園（右）9月29日出席直播節目。

林園投資董事長林園。（每日經濟新聞）

林園：現在仍是彎腰撿錢的時候

另一位內地私募大佬林園，則與但斌的觀點截然不同。近日，林園投資董事長林園在直播節目中表示，雖然市場漲了不少，但沒有泡沫，很多資產依然很便宜。現在仍是彎腰撿錢的時候。市場隨時有給投資人賺N倍的可能。

林園認為，真正的牛市還沒有開始，「牛市的特徵是大多數人要開始賺錢了，至少有百分之四五十的人開始賺錢了，那才是牛市的特徵，4500點以上是牛市的起點」。

林園認為滬指的中樞應該在4200點以上，才是一個正常的狀態。林園還建議投資人要勇敢一些。雖然短期內市場是漲還是跌無法判斷，但資產是非常便宜。

內地著名經濟學家任澤平在4日深夜於微博發文。（微博）

前恒大首席經濟學家任澤平。（澎湃新聞）

任澤平：預計A股開盤即收盤

內地著名經濟學者、前恒大集團首席經濟學家（副總裁級）任澤平在4日（上周五）深夜則在微博發文稱，「預計下周A股開盤即收盤，可以早早下班。所以節前內部建議持股過節」。

內媒《大象新聞》報道指，很明顯，任澤平就是預測A股在8日開盤就全部封死漲停板，直接收盤。

任澤平4日還表示，隨著房地產泡沫明顯去化、金融槓桿大幅下降、美聯儲開啟降息週期拐點等，為財政貨幣政策的調整提供了有利條件，當前是推出大規模經濟刺激、提振市場信心措施的關鍵時間窗口。

根據觀察，當下滿倉和空倉的兩種心態。滿倉的節假日也在盼望早點開盤，即使可能開盤即收盤，早早下班。空倉的就會出來喊話，大家要冷靜啊，市場上漲的基礎並不存在，牛市遲早會結束，諸如此類，其實內心估計在嘀咕，「我是追還是不追呢？」所以，節前內部建議持股過節，先上車後補票，難得一遇的信心牛 任澤平

根據資料，任澤平曾在國務院發展研究中心任職，2018年被許家印聘請為恒大集團首席經濟學家（副總裁級）兼恒大經濟研究院院長，年薪1500萬元人民幣，一度被視為恒大國師，2021年3月離職。