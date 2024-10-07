「毫無紀法觀念、大搞權錢交易」　前司法部長唐一軍遭雙開

中央紀委國家監委網站7日（周一）消息，中央紀委國家監委對原江西省政協主席、司法部長唐一軍嚴重違紀違法問題進行了立案審查調查，唐一軍遭開除黨籍、開除公職處分。



原江西省政協主席、司法部長唐一軍。（網絡圖片）

通報指，經查，唐一軍喪失理想信念，背離初心使命，對抗組織審查；無視中央八項規定精神，長期違規接受宴請和旅遊活動安排，違規收受禮品禮金和消費卡，由他人支付應由個人支付的費用；組織意識淡漠，瞞報個人有關事項，在組織函詢、談話時不如實說明問題，在幹部選拔任用工作中為他人謀取利益並收受財物；廉潔底線失守，利用職權幫助親屬承攬金融業務；違規干預、插手市場經濟活動和司法活動；家風不正，對配偶失管失教；毫無紀法觀念，把公權力當作謀取私利的工具，大搞權錢交易，利用職務便利為他人在企業經營、公司上市、職務提拔、案件處理等方面謀利，並非法收受巨額財物。

唐一軍嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律、廉潔紀律、工作紀律和生活紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，且在黨的十八大後不收斂、不收手，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。決定給予唐一軍開除黨籍處分；由國家監委給予其開除公職處分；終止其黨的二十大代表資格；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。

公開資料顯示，今年63歲的唐一軍曾任浙江省寧波市政協主席，寧波市委副書記、代市長，浙江省委常委、寧波市委書記，浙江省委副書記、寧波市委書記等職，2017年10月任遼寧省委副書記、代省長，2018年1月任遼寧省省長，2020年4月任司法部部長、黨組副書記，2021年8月任司法部部長、黨組書記。

2023年1月，唐一軍任江西省政協黨組書記、主席。2024年4月2日，中央紀委國家監委網站通報，唐一軍涉嫌嚴重違紀違法，正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。

唐一軍是近十年來，繼吳愛英、傅政華之後，司法部第三位「落馬」的部長。

在唐一軍之前，擔任司法部部長的是傅政華。傅政華在2018年至2020年擔任司法部部長。2021年10月，時任全國政協社會和法制委員會副主任的傅政華被查。2022年9月，傅政華因受賄罪、徇私枉法罪被判處死緩，且終身監禁，不得減刑、假釋。