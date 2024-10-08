A股暴漲 逾百家上市公司發布減持公告 有股東單次套現近10億
撰文：朱加樟
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A股連日暴漲，內媒《第一財經》7日晚上報道，由9月24日至10月7日晚上，已有超過100家A股上市公司披露減持進展或減持計劃，較此前有明顯增長，有公司股東單次減持近10億元（人民幣，下同），也有公司高管股東「組團」減持，清倉手中股票。
單單在10月7日晚，北新建材、譽衡藥業、中電港、招商公路、特變電工和智微智能等多家公司披露了股東減持計劃。
《第一財經》報道指，有公司股東選擇一次性大手筆減持，金額動輒上億元。例如，東鵬飲料9月26日發布公告稱，股東天津君正創業投資合夥企業（有限合夥）於2024年7月25日至2024年9月24日期間通過大宗交易和集中競價方式累計減持公司股份436萬股，佔公司總股本的1.0911%，期間減持均價為221.74元，套現約9.68億元。
報道引述業內人士分析，過去部分個股市場表現不佳，股東資產被「鎖定」，牛市風聲漸起，部分股東也希望可以借著市場情緒高漲階段解套。此外也有部分股東擔心後續減持政策逐漸收緊，傾向於盡早套現。
內媒《四川觀察》則報道指，大多數減持公司的股東為個人股東，其中以公司高管或實控人居多。儘管上市公司股東減持股份頻現，但是並未對股價造成較大衝擊，不少公司股價近期仍跟隨市場出現大漲。
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