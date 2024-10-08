內媒：從來沒有像今天這樣期待A股開盤　00後教訓老股民太保守

10月8日（周二）A股在國慶長假後開盤，內地在國慶黃金周長假期前，連環出「重拳」提振經濟，規模和步伐超出市場預期，中港股市均呈現暴漲。



內媒《紅星新聞》8日報道指，內地國慶長假期間，恒生指數累計上漲9.30%，科技指數和國企指數分別上漲13.36%、10.93%，這讓A股投資者有了強烈的期待——從證券公司客戶經理到外賣小哥，從90年代第一批老股民到00後新股民，從來沒有像今天這樣期待A股開盤。



有網絡小說作家早前聲稱，「這幾天賺了三百多萬（人民幣，下同）」，宣布斷更（中斷更新）。（《每日經濟新聞》）

報道指，以往行情啟動時，大量上了年紀的新投資者湧向券商營業部，但這一波開戶潮，90後、00後成為開戶的主力軍。

在銀行工作的70後股民陳侃表示，「剛開戶不久的00後外甥昨天已經教訓過我了，說我這種老股民太保守，行情來了不知道把握，所以老是賺不到錢」。陳侃又表示，「現在年輕人買起股票來很凶，我們老股民看到一些開盤漲7個點、8個點的，戰戰兢兢，多半不敢動。這幫後生可不管這些，漲得越高越是買，初生牛犢不怕虎」。

陳侃在股市有50多萬的本金，與巔峰時期（2021年）近百萬的市值相比，還被套40%以上，因此雖然近期帳戶回血很快，陳侃依然相對謹慎，「我現在也不奢求牛市，能回本解套就好」。

外賣小哥入市引發關注。（網絡圖片）

報道指，作為內地衡量行情火爆程度的指標之一，外賣小哥、的士司機、保潔阿姨入市總能帶來更多的關注。

杭州某券商負責人羅建軍（化名）被問及「是否有外賣小哥開戶？」，回覆稱「也有」。