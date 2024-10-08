前人大委員長、前國務院副總理吳邦國在北京病逝　享年84歲

新華社8日（周二）報道，前人大委員長、前國務院副總理吳邦國因病醫治無效，8日清晨4時36分在北京逝世，享年84歲。



前人大委員長、前國務院副總理吳邦國。（中國政府網）

2000年，吳邦國結束四日訪港行程後，時任行政長官董建華及時任政務司司長陳方安生在機場送行。（香港政府網）

2006年吳邦國訪港，會見時任行政長官曾蔭權。（香港政府網）

2006年吳邦國訪港，會見時任行政長官曾蔭權。（香港政府網）

新華社發布的官方訃報形容吳邦國為「中國共產黨的優秀黨員，久經考驗的忠誠的共產主義戰士，傑出的無產階級革命家、政治家，黨和國家的卓越領導人」。

新華社公布的吳邦國遺像。（新華社）

訃報又指，吳邦國是中國特色社會主義民主法治建設的重要領導者。他擔任中央憲法修改小組組長，組織起草了憲法修正案草案，並由十屆全國人大二次會議通過。他主持制定修改反分裂國家法、物權法等一系列對中國特色社會主義事業發展具有重大影響的法律，為推動形成中國特色社會主義法律體系作出重要貢獻。他強調中國特色社會主義法律體系是動態的、開放的、發展的，必須隨著中國特色社會主義實踐的發展而發展。他強調人大工作必須堅持黨的領導。人大各項工作都要有利於加強和改善黨的領導，有利於鞏固黨的執政地位。這一點在任何時候都不能動搖。

1992年，鄧小平視察上海時親吻農家孩子，吳邦國在一旁陪伴。（解放日報）

吳邦國。（網絡圖片）

由基層工人至人大委員長

據公開資料，吳邦國為安徽肥東人，清華大學無線電電子學系電真空器件專業畢業，畢業後被分配在國企電子工廠工作，由基層工人一直晉升至廠長、上海市儀錶電訊工業局黨委副書記等職位。

80年代「幹部年輕化浪潮」席捲全國，吳邦國成為上海市委常委兼市委科技工作黨委書記，由此進入政壇。

1991年吳邦國成為上海書記，從1992年開始就一直擔任政治局委員，1994年上調為中央書記處書記，1995年起成為國務院副總理，主管工業；1998年起任中央大型企業工委書記。

吳邦國在2002年成為政治局常委，排名第二，2003年接替李鵬成為人大委員長，在2013年卸任退休。

在2012年的十一屆全國人大五次會議，時任國家主席胡錦濤、時任全國人大常委會委員長吳邦國步入會場。（中新網）

2009年，吳邦國前往意大利考察。（新華社）

曾稱「不搞多黨輪流執政」

任職人大委員長期間，吳邦國曾發表絕不搞多黨輪流執政的言論，引發關注。他表示，「從中國國情出發，鄭重表明我們不搞多黨輪流執政，不搞指導思想多元化，不搞『三權鼎立』和兩院制，不搞聯邦制，不搞私有化。」