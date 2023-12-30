我們的2023｜緬懷10位中外名人：平實總理驟逝　股壇巨人殞落

回顧2023年，無論在政界、藝文界、金融界，都有不少名人與世長辭，既有平實、接地氣的原總理驟逝震撼全國，也有投資界巨人、藝文界大師駕鶴西去。本文緬懷10位在今年仙遊的中外知名人物，重溫他們昔日功績與風采。



國務院原總理李克強

國務院原總理李克強10月27日因心臟病在上海驟逝，距離卸任不過7個多月時間，終年68歲。內地民間對李克強感懷至深，除了感慨其早逝，其中更蘊含了對其個人一生清廉、為人謙虛、為政勤勉的肯定。他被形容是一位平實、接地氣的總理。

李克強遺體在北京火化，八寶山靈堂照片曝光，遺體覆蓋黨旗。（網絡圖片）

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李克強擔任總理十年期間的德政，基本體現在兩方面，一則是懷抱親民、恤民為本為政，讓民間有感；二則是具有清醒的改革開放意識，戮力推動中國經濟發展建設。

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美國前國務卿基辛格

美國前國務卿、諾貝爾和平獎得主基辛格（Henry Kissinger）2023年11月29日在家中逝世，終年100歲。這位政界明星級人物獲視為外交界的智者，他一生促成中美關係在1970年代「破冰」，又因推動美國與北越談判，獲頒諾貝爾和平獎，惟也極具爭議。直至近年，他依舊多次公開發言評論國際局勢，並多次寄語中美關係不應重蹈一戰覆轍。

2023年10月24日，美國前國務卿基辛格在紐約舉行的美中關係全國委員會年度頒獎晚宴上講話。（新華社）

意大利前總理貝盧斯科尼

意大利前總理貝盧斯科尼（Silvio Berlusconi）6月在米蘭去世，終年86歲。這位傳奇人物既是成功的商人、傳媒大亨、曾任球隊AC米蘭的班主，也是政壇風雲人物，但他更為人熟悉的，還有桃色與貪腐醜聞。雖然醜聞纏身，但他仍「魅力爆燈」，三度帶領聯盟勝出國會選舉，登上總理寶座。

意大利前總理貝盧斯科尼2022年9月在羅馬出席選舉活動（REUTERS）

「中國民間抗愛滋病第一人」高耀潔

被譽為「中國民間抗愛滋病第一人」的中國大陸醫生高耀潔12月在紐約的家中去世，享年95歲。高耀潔是揭露河南省農村90年代因不規範採血而導致愛滋病毒蔓延的「吹哨人」，成功讓事件受到社會重視，進而避免更大的災禍蔓延。

被譽為「中國民間抗愛滋病第一人」的醫生高耀潔。（網絡圖片）

股壇巨人芒格

巴郡副主席、投資界一代傳奇人物芒格（Charlie Munger）2023年11月28日去世，享壽99歲。他既是股神巴菲特的最佳拍檔，共創巴郡傳奇的故事為人津津樂道。他生前也曾多次批評比特幣（Bitcoin）等加密貨幣，甚至敦促美國政府跟隨中國禁止一切相關服務。他亦屢次談及中美關係，反對兩國交惡。

圖為2013 年5月3日，芒格（Charlie Munger）在奧馬哈接受路透社採訪。（Reuters）

【懶人包】中國粉絲比美國多 曾把一瀕死公司股價由7美元推到90000美元 一個圖輯看清關於芒格的10件事（點圖放大閱讀）：

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中疾控首席專家吳尊友

知名公共衛生專家、中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友因胰腺癌於10月去世，終年60歲。新冠疫情爆發後，吳尊友即參與疫情防控一線工作，為公眾所熟悉。吳尊友的樣貌在抗疫期間悄然改變，頭髮由黑變白，身形也變得消瘦。對此，吳曾回應表示，很多人的付出、白髮都比他多，有些甚至付出了生命的代價，「我的這些投入算不了什麼」。

日本音樂大師坂本龍一

在演藝界，日本著名音樂家坂本龍一2023年3月28日逝世，終年71歲。他生前推出過多張音樂專輯，也是知名電影配樂大師，80年代憑操刀《末代皇帝溥儀》配樂拿下奧斯卡最佳原創音樂獎，也曾獲格林美獎。在近十年裏，他始終在與癌症病魔作鬥爭，且未有放棄音樂事業，在不足1年前的2023年1月17日，他推出新專輯《12》，用12首樂曲慶祝自己的71歲生日。

坂本龍一逝世：圖為坂本龍一（右）2013年出席威尼斯影展（Getty）

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知名雕刻家朱銘

知名台灣雕刻家朱銘4月疑因久病厭世尋短，終年85歲。朱銘的作品帶有濃濃台灣鄉土情懷，「太極」系列是其最重要的創作突破，深藏東方之精神性，「人間」系列則刻畫人生百態。香港多處可見朱銘的作品，包括香港中文大學圖書館的地標《仲門》、中環交易廣場平台上的《太極》、金鐘中銀大廈正門的《和諧共處》等。

知名台灣雕刻家朱銘。（《聯合報》）

國寶級藝術家黃永玉

大陸國寶級藝術家黃永玉在6月去世，享年99歲。黃永玉是木刻、繪畫、文學皆精通的全能藝術家，曾創作大陸版畫經典之作《阿詩瑪》，1980年新中國第一枚生肖郵票「猴票」也出自他手。

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老友記男星Matthew Perry

在經典美劇《老友記》（Friends，又譯六人行）飾演錢德・賓（Chandler Bing）的美國男星Matthew Perry（又譯馬修派瑞、馬修·派里）2023年10月家中遇溺身亡，終年54歲，令全球影迷震驚。這位知名影星生前曾談及成名帶來的壓力，也一直苦於酒精毒品成癮。在他離世後，《老友記》眾主角在10月30日聯合發聲悼念。