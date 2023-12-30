我們的2023｜緬懷10位中外名人：平實總理驟逝 股壇巨人殞落
回顧2023年，無論在政界、藝文界、金融界，都有不少名人與世長辭，既有平實、接地氣的原總理驟逝震撼全國，也有投資界巨人、藝文界大師駕鶴西去。本文緬懷10位在今年仙遊的中外知名人物，重溫他們昔日功績與風采。
國務院原總理李克強
國務院原總理李克強10月27日因心臟病在上海驟逝，距離卸任不過7個多月時間，終年68歲。內地民間對李克強感懷至深，除了感慨其早逝，其中更蘊含了對其個人一生清廉、為人謙虛、為政勤勉的肯定。他被形容是一位平實、接地氣的總理。
李克強擔任總理十年期間的德政，基本體現在兩方面，一則是懷抱親民、恤民為本為政，讓民間有感；二則是具有清醒的改革開放意識，戮力推動中國經濟發展建設。
美國前國務卿基辛格
美國前國務卿、諾貝爾和平獎得主基辛格（Henry Kissinger）2023年11月29日在家中逝世，終年100歲。這位政界明星級人物獲視為外交界的智者，他一生促成中美關係在1970年代「破冰」，又因推動美國與北越談判，獲頒諾貝爾和平獎，惟也極具爭議。直至近年，他依舊多次公開發言評論國際局勢，並多次寄語中美關係不應重蹈一戰覆轍。
意大利前總理貝盧斯科尼
意大利前總理貝盧斯科尼（Silvio Berlusconi）6月在米蘭去世，終年86歲。這位傳奇人物既是成功的商人、傳媒大亨、曾任球隊AC米蘭的班主，也是政壇風雲人物，但他更為人熟悉的，還有桃色與貪腐醜聞。雖然醜聞纏身，但他仍「魅力爆燈」，三度帶領聯盟勝出國會選舉，登上總理寶座。
「中國民間抗愛滋病第一人」高耀潔
被譽為「中國民間抗愛滋病第一人」的中國大陸醫生高耀潔12月在紐約的家中去世，享年95歲。高耀潔是揭露河南省農村90年代因不規範採血而導致愛滋病毒蔓延的「吹哨人」，成功讓事件受到社會重視，進而避免更大的災禍蔓延。
股壇巨人芒格
巴郡副主席、投資界一代傳奇人物芒格（Charlie Munger）2023年11月28日去世，享壽99歲。他既是股神巴菲特的最佳拍檔，共創巴郡傳奇的故事為人津津樂道。他生前也曾多次批評比特幣（Bitcoin）等加密貨幣，甚至敦促美國政府跟隨中國禁止一切相關服務。他亦屢次談及中美關係，反對兩國交惡。
【懶人包】中國粉絲比美國多 曾把一瀕死公司股價由7美元推到90000美元 一個圖輯看清關於芒格的10件事（點圖放大閱讀）：
中疾控首席專家吳尊友
知名公共衛生專家、中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友因胰腺癌於10月去世，終年60歲。新冠疫情爆發後，吳尊友即參與疫情防控一線工作，為公眾所熟悉。吳尊友的樣貌在抗疫期間悄然改變，頭髮由黑變白，身形也變得消瘦。對此，吳曾回應表示，很多人的付出、白髮都比他多，有些甚至付出了生命的代價，「我的這些投入算不了什麼」。
日本音樂大師坂本龍一
在演藝界，日本著名音樂家坂本龍一2023年3月28日逝世，終年71歲。他生前推出過多張音樂專輯，也是知名電影配樂大師，80年代憑操刀《末代皇帝溥儀》配樂拿下奧斯卡最佳原創音樂獎，也曾獲格林美獎。在近十年裏，他始終在與癌症病魔作鬥爭，且未有放棄音樂事業，在不足1年前的2023年1月17日，他推出新專輯《12》，用12首樂曲慶祝自己的71歲生日。
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知名雕刻家朱銘
知名台灣雕刻家朱銘4月疑因久病厭世尋短，終年85歲。朱銘的作品帶有濃濃台灣鄉土情懷，「太極」系列是其最重要的創作突破，深藏東方之精神性，「人間」系列則刻畫人生百態。香港多處可見朱銘的作品，包括香港中文大學圖書館的地標《仲門》、中環交易廣場平台上的《太極》、金鐘中銀大廈正門的《和諧共處》等。
國寶級藝術家黃永玉
大陸國寶級藝術家黃永玉在6月去世，享年99歲。黃永玉是木刻、繪畫、文學皆精通的全能藝術家，曾創作大陸版畫經典之作《阿詩瑪》，1980年新中國第一枚生肖郵票「猴票」也出自他手。
老友記男星Matthew Perry
在經典美劇《老友記》（Friends，又譯六人行）飾演錢德・賓（Chandler Bing）的美國男星Matthew Perry（又譯馬修派瑞、馬修·派里）2023年10月家中遇溺身亡，終年54歲，令全球影迷震驚。這位知名影星生前曾談及成名帶來的壓力，也一直苦於酒精毒品成癮。在他離世後，《老友記》眾主角在10月30日聯合發聲悼念。