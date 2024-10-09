廣州天河區6旬漢小學門口斬人致3傷包括2小學生　五年級女童重傷

綜合內媒報道，廣州天河區昨日（10月8日）發生一起持刀斬人事件，60歲的趙姓男子在14時左右持刀致3人受傷，包括兩名小學生和一名成年女性。官方通報指，目前兩位被刀劃傷者已出院，一位傷者仍在醫院接受救治。



廣州60歲男在小學附近持刀斬人。（影片截圖）

廣州60歲男在小學附近持刀斬人。（網絡圖片）

10月8日下午，有網民發文稱廣州市天河區一小學門口發生持刀行兇事件。目擊者在評論區表示，事件發生於當天14時左右，正是學生上學前，一名男子持刀傷害了兩名兒童和一名女性，現場也有不少家長出手制止其暴行。

內媒《財新》報道，3名傷者中確有兩名是小學生，其中五年級的女生傷勢較重，另有一名三年級的男生被刀劃傷，受傷女性則是照顧小孩的阿姨。

廣州60歲男在小學附近持刀斬人。（影片截圖）

廣州60歲男在小學附近持刀斬人。（影片截圖）

警情通報。（廣州公安）

10月8日17時許，廣州市公安局天河分局發佈警情通報稱，2024年10月8日14時許，天河區華強路發生一宗持刀傷害路人案件，致三名群眾受傷。接報後，民警立即到場處置，迅速抓獲嫌疑人趙某(男，60歲)，協助將三名受傷群眾送醫治療。目前，兩名被劃傷群眾已出院，一名群眾正在醫院接受救治，暫無生命危險。案件正在進一步偵辦中。

據地圖顯示，通報中所稱的事發地點天河區華強路疑似便在廣州市天河第一小學（華穗校區）附近。