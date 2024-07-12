影片瘋傳！山東男斧頭狂斬妻女 現場傳慘叫 警方：疑犯逃逸自殺
撰文：TVBS新聞網
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內地日前驚傳一起恐怖事件，一名男司機疑似因停車糾紛，把對方撞倒後，於街頭亮出一把斧頭揮砍，受傷3人全身染血、倒地畫面引起當地社會關注。
編按：山東東營警方已於周四（7月11日）發布警情通報，指案件發生於7月3日下午3時需，馬某某(女，60歲)、其女兒馬某(女，25歲)、其外孫劉某某受傷，警方接報後即時搜捕疑犯。經查，疑犯趙某某(男，60歲，馬某某丈夫)逃匿後自殺身亡。目前，三名傷者均無生命危險。
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根據內地媒體人「記者小舞」於11日在社群平台X上的發文，說明這起事件於本月3日發生在山東省東營市，地點就在社區門口，男司機撞倒25歲女司機以及59歲其母親後，下車手持斧頭砍兩人頭部。
最離譜的是，男司機連車上僅5個月大的男嬰也不放過，因頭部皆受不同程度的碎裂傷，目前3人還在加護病房治療。
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因微博上搜不到相關新聞，網友紛紛熱議，有傳出手男子已被警方當場逮捕，目前沒有更多消息，只能等警方的公告。
不過，更多網友氣憤表示：
「什麼情況，還在壓熱搜？這人拿斧頭沒人管管嗎」
「看完影片毛骨悚然！試問哪個正常人會隨身在車裡攜帶斧頭」
「停車糾紛演變成命案，實在令人痛心」
另據最新消息指出，內媒《中國新聞周刊》證實，東營市警方已關注此事，接下來將發布案件通報。
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