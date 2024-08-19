噴血MMA｜2女著名餅店激戰 穿超低胸小背心躺地扭打影片瘋傳
撰文：ETtoday
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台中市豐原區擁有124年歷史的老雪花齋餅店，昨（18日）晚外頭停滿警車，民眾以為是店家出事。
結果竟是2名越南籍女外勞互控對方「偷說話壞」，談判到一半又暴怒，武女持木棍追打黎女，雙方跑進餅店扭打，武女僅穿細肩帶背心，胸口差點走光。
警方表示，雙方都依傷害罪、社維法送辦。
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現場有民眾拍下畫面上傳豐原地方社團，只見武女持約1米長木棍，就連鞋子也沒穿，全力追打黎女，引起不少民眾關注。
武女跟黎女扭打在地時，還有越南籍同鄉來勸架，武女因穿着清涼，胸部差點走光，也引起民眾討論。
豐原警分局說，本案為44歲黎女跟44歲武女發生口角，先前就已經積怨已久，昨晚相約在豐原區中正路談判，結果一言不合互毆，武女持木棍追打黎女，一路打進老雪花齋。
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雙方皆有些微擦挫傷，警方到場先協助送醫診治後，帶返所釐清案情，全案依違反傷害罪及社會秩序維護法等罪嫌偵辦，並通報勞政機關，及通知僱主善儘管理責任。
據了解，武女跟黎女都稱「對方說自己壞話」，2人都持有合法證件，並非逃逸外勞。
有人討論，2人是否都是不遠的「信義後菜園」小姐，但警方清查，2人都為待業中，是否有相關背景，仍待調查釐清。
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