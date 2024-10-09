美選後台灣地位不保？金燦榮：交易台灣恐成特朗普選項

中國人民大學於10月8日舉行「2024年美國大選與中美關係前景」座談會，由國際關係學院副院長金燦榮擔任主講人。金燦榮在發言中強調，無論今年美國大選最終由誰勝出，對中國的競爭戰略將不會改變。他指出，中美關係已經從過去的「競合關係」進一步升級為「全面競爭」，未來雙方的對抗將更加激烈，而中國大陸必須在這種競爭中保持穩定，尤其是在經濟領域需要應對當前的挑戰。



中國人民大學教授金燦榮則對台灣軍事力量的發展「嗤之以鼻」，曾說過「20萬台軍在解放軍面前就是一堆無意義的肉」。（VCG）

特朗普和賀錦麗對華政策的異同

金燦榮特別分析了如果特朗普（Donald Trump）或現任副總統賀錦麗（Kamala Harris）當選後，可能採取的對華政策。他表示，特朗普如果重新掌權，將繼續奉行「美國優先」的外交路線，強調新孤立主義和保護主義。金燦榮認為，特朗普的對華政策將更加激進和簡單粗暴，可能在中美貿易戰中持續施壓，並加大對中國盟友的掣肘。

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與此同時，若賀錦麗當選，她將延續現任拜登政府的基本政策框架，但她的政策傾向將更偏左，更注重意識形態的競爭。金燦榮認為，賀錦麗的對華政策會更為「精緻與系統化」，可能在戰略上顯得更為複雜。

CBS 「60 Minutes」10月7日發佈的影片中，賀錦麗（Kamala Harris）稱要確保維持一個中國政策，但包括支持台灣自衛的能力，以及美國需要採取哪些措施來確保台灣海峽的自由。（YouTube/ 60 Minutes）

台灣問題：交易籌碼還是「特殊交易」？

金燦榮在講座中進一步討論了台灣問題。他指出，如果特朗普勝選，可能以商人的思維來看待台灣，透過交易形式來處理這一敏感議題。他甚至預測特朗普可能會在適當的時機「賣掉台灣」，以換取中美關係中的其他利益。相比之下，金燦榮認為，賀錦麗當選後，則不太可能透過交易形式處理台灣問題，但在其他方面進行「特殊交易」的可能性仍然存在。

今年7月，特朗普在接受媒體專訪時，也曾對美國出兵助台灣表示有所保留，並斥台灣搶走美國半導體工作：早該阻止。（Fox News截圖）

美國大選後的國內挑戰

除了對華政策，金燦榮還就美國國內局勢進行了分析。他指出，目前美國國內政治出現高度分裂，尤其是國會內部的嚴重對立，如果選舉結果引發爭議，這種分裂局面將進一步擴大。他甚至預測，無論最終誰當選，美國社會可能面臨三種「分裂局面」：其一是選舉後的政治分裂，其二是特朗普當選後可能引發的社會撕裂，其三則是政黨重組的潛在趨勢。

中國的應對之策：穩定經濟與發展AI技術

在面對美國持續的競爭壓力下，金燦榮強調，中國大陸最重要的任務是保持自身穩定，尤其是在經濟方面。他坦承，中國大陸近年來的經濟狀況不佳，主要是供需失衡的問題所致，必須透過宏觀經濟調控來解決當前的困境。

此外，金燦榮還特別提到，中國必須抓住人工智能（AI）等新興技術領域的發展機遇，這是未來全球競爭的關鍵。他認為，AI技術的超前發展將成為中國大陸應對美國競爭的重要籌碼，同時還需要加強國際合作，爭取更多國際盟友的支持。

人工智能・Artificial Intelligence：圖為2023年7月6日，在中國上海舉行的世界人工智能大會（WAIC）會場，可看到特大的AI字標誌。（Reuters）

中國的人口挑戰：老齡化問題與生育政策

在演講的最後，金燦榮還提及中國大陸面臨的另一個重大挑戰——人口老齡化。他強調，中國的紅利人口正在迅速流失，這對國家長遠發展構成威脅。為應對這一問題，他呼籲中國必須及時調整人口政策，鼓勵生育，因為「小寶寶就是第一生產力」，這對國家的經濟和社會穩定至關重要。

總體來看，金燦榮的分析指出，美國大選後無論結果如何，中美關係將持續緊張，中國必須在國內外各個領域做好應對準備，穩步推進經濟發展，同時在科技和國際合作領域尋求突破。