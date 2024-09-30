金燦榮：美國正在失去東南亞　中國崛起闢亞洲「兩超多強」格局

中國人民大學國際關係學院教授金燦榮今（30）日在內媒《觀察者網》發表文章，針對中美競爭中的東南亞局勢，指出中美競爭是一場世紀博弈，不會在短時間內見分曉，並且涵蓋了國內外生產力、管理能力及國際影響力的多方面較量。其中，東南亞成為中美博弈的重要焦點。美國一貫採取戰略性干擾中國周邊地區的做法，從挑動南海問題到與中國周邊國家建立聯繫，尤其是在東南亞，透過影響菲律賓、印度等國家的局勢，來制約中國的崛起。



金燦榮認為，隨著中國影響力上升，美國正在失去東南亞。（資料照片）

金燦榮在文章中強調，儘管美國依然在全球範圍內擁有優勢地位，但中國在東南亞的影響力逐步上升。特別是在經濟合作和外交政策上，中國與東南亞的聯繫遠超美國，且鄰近地理優勢使中國更能與東南亞建立密切的關係。即便如此，東南亞地區長期受西方歷史影響，美國在該地區的存在仍具有一定的優勢。

此外，金燦榮援引了新加坡尤索夫研究所、澳大利亞戰略政策研究所等機構的民調，表明中國的影響力在東南亞已經有所超越美國。而《外交事務》雜誌亦對此表示關切，認為美國可能正在失去對東南亞的掌控。然而，金燦榮提醒，這些民意調查結果不應過於重視，因其出題的設計具有誘導性，不能完全反映中美實際競爭的態勢。

新加坡外長維文7月27日在老撾出席東盟外長會議期間，與中國外長王毅會面。（中國外交部）

展望未來，金燦榮認為，中國的工業實力及基建能力將進一步加強在東南亞的影響力。他指出，東南亞國家在這些方面的需求最終將依賴中國提供的技術和財政支持。雖然目前中美影響力尚處於僵持狀態，但中國未來在東南亞的影響力可能會超越美國，這是中國強大工業能力的自然外溢結果。

金燦榮最後總結道，全球格局仍然是「一超多強」，即美國是唯一的超級大國，但中國在亞洲的影響力正在增強，將印度與日本納入，可能逐步在亞洲實現「兩超多強」的局面。