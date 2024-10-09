上海｢街頭股吧｣啖A股熱潮　股民高呼｢殲滅6000點，勝利會師1萬點｣

內地「十一」長假過後，A股市場在10月8日迎來開門紅，滬深兩市大幅上漲，滬指漲4.6%，深成指漲9.2%，創業板指更是大漲17.2%，創下歷史單日最大漲幅。這一波強勢反彈迅速引發了市場熱議，上海的「馬路股市沙龍」也再次成為股民聚集的熱點。廣東路的這一獨特現象吸引了大批股民，不少人趁著假期結束的首個交易日，來到這裡暢談大盤走勢，分享自己對股市的獨特見解。



股民集聚廣東路「馬路股市沙龍」：喜談漲勢

上海廣東路的「馬路股市沙龍」自1990年代起，便成為許多資深股民交流的場所，亦有「街頭股吧」別稱。在上世紀90年代初，萬國證券的黃浦營業部開啟了內地早期的股票交易，廣東路729號門前排隊的人潮成為一道特別的風景，形成了如今這個「街頭股吧」的雛形。如今，這裡的討論氛圍依舊火熱，特別是在大漲行情後，不少老股民再次聚集梧桐樹下，熱烈討論股市走勢。

2024年10月8日，杭州股民手機顯示A股大幅高開。（視覺中國）

據台媒《聯合報》實地報道，一位股民向記者透露，這次A股的漲幅讓他「一進一出就賺了四萬（人民幣）」，並且期待後市能繼續看漲。這位股民笑言，「這一年的九個月，基本上都是在等待，今天一天就把損失補回來了。」他對未來的行情表示樂觀，認為如果後續繼續入市，還能再賺四萬至五萬。

另一位股民，外號「上海發哥」的資深投資者則在現場大聲喊道十年大輪迴，直言要踏平3000點，「兩億股民失去的金錢，全部都拿回來，殲滅6千點」，「希望2億股民堅持美好理想，勝利會師1萬點」。他的發言引來眾人附和，現場氣氛高漲，股民們士氣大振，似乎牛市已經不遠。

廣東路知名「上海發哥」大聲說道，10年大輪迴，「兩億股民失去的金錢，全部都拿回來，殲滅6千點」。他再稱，股民們要踏平3千點，「希望2億股民堅持美好理想，勝利會師1萬點」。（聯合報）

樂觀與謹慎並存：股市漲幅引發兩極看法

儘管不少股民對當前行情表現樂觀，但也有一些股民對後市持謹慎態度。一位上海股民向記者坦言，「雖然今天的漲勢令人開心，但這幾天仍然是關鍵時刻，市場情況還可能有波動。」他指出，儘管官方的政策利好刺激了市場反彈，但A股的長期走勢仍需觀察，過度樂觀可能導致投資風險。

另一位資深股民則回顧自己20多年的股票投資歷程，表示曾經經歷過股市的高潮與低谷，因此他提醒其他股民，「做股票不能太貪心，要見好就收。」他認為當前的行情雖然令人振奮，但股市的波動性難以預測，特別是在這次的行情是突然啟動的情況下，投資者需要謹慎操作。

上海廣東路和西藏中路的交叉口都市總部大樓外，被當地人稱做「馬路股市沙龍」。（聯合報）

政策利好與市場情緒助推A股反彈

這次A股市場的大幅上漲，不僅反映了市場情緒的回暖，還受到了官方近期「組合拳」政策的利好影響。在假期前夕，官方出台了一系列支持經濟增長的措施，包括減稅降費、促進內需和強化金融監管等，這些政策極大地增強了市場信心，促使股市在假期結束後迎來大幅反彈。

根據市場分析人士的觀點，此次A股的漲勢主要由政策利好驅動，短期內可能還會持續，但中長期走勢仍取決於中國經濟的基本面。隨著國際市場的不確定性增加，以及內地經濟轉型期的挑戰，A股市場未來走勢充滿變數，投資者應謹慎對待。

2024年10月8日，上海，大屏顯示股市行情。（視覺中國）

「馬路股市沙龍」：股民心聲的縮影

報道指出，上海廣東路「馬路股市沙龍」的火熱場景，正是A股市場背後民間股民心態的縮影。這裡的股民們代表了數以億計的內地股民，他們既擁有對市場的高度期待，也對股市的風險有著清醒的認識。無論是滿懷信心的「上海發哥」還是謹慎應對的資深股民，他們的聲音都在反映著中國股市投資者的多元心態。

隨著A股市場在政策利好和國際經濟環境的雙重作用下波動，廣東路的股市沙龍很可能會繼續成為股民們交流和觀察市場的重要場所。這一現象不僅是上海股市文化的獨特風景，也是內地股市大眾化發展的見證。