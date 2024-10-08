A股｜小紅書青年苦勸爸媽投2000萬入市遭拒　痛批理財保守到離譜

據財聯社盯盤數據顯示，今日（8日）滬深兩市成交額已突破3萬億元（人民幣，下同）。有網民發文指自己曾在9月26日勸父母投2000萬（人民幣，下同）入股市遭拒，評論中有人稱其父母簡直是巴菲特（Warren Buffett）：「A不好嗎？不是的，人家看不懂的堅決不碰！」



傳後生仔勸爸媽投2000萬入市遭拒。（網絡圖片）

2024年10月8日，浙江省湖州市，股民在吳興區一證券交易所辦理開戶業務。（視覺中國）

近日，有網民在小紅書發帖稱，在9月26日曾嘗試說服父母投2000萬入股市。該網民在內文中解釋，因為他自己的本金太少，所以嘗試和父母溝通把流動資產取出：「我的策略是:高倉位快進快出，放到國慶最後一個交易日收盤之前跑路，我認為國慶之前肯定是比較安全的，是我們能遇到的最好的低風險的投機機會了。」

2024年10月8日，杭州股民手機顯示A股大幅高開。（視覺中國）

2024年10月8日，浙江省湖州市，股民在吳興區一證券交易所辦理開戶業務。（視覺中國）

不過最終結局仍然是失敗，該名網友解釋：「因為父母完全不懂股票，能舉出很多當年身邊的悲劇故事，並反駁我說得先算個命，不是我的不要想。」

網友講述，最後父母一分錢都不肯借其周轉：「有時候真的很無力，對於理財家裏保守到離譜，投資觀念完全說不到一起去，脆弱的中產不賭一把，還有多少這樣的機會啊。」

2024年10月8日，上海，大屏顯示股市行情。（視覺中國）

傳後生仔勸爸媽投2000萬入市遭拒。（網絡圖片）

不少網民表示父母的行為很理智：「有兩千萬就別老想著證明自己了」「他父母簡直就是巴菲特啊！他們為什麼能成功，因為他們擋住了誘惑！哪怕九次成功，一次崩盤就廢了！巴菲特為什麼不玩A股，A不好嗎？不是的，人家看不懂的堅決不碰！那個黃毛小子太嫩了，勸他別得瑟」。

但亦有網民表示可惜，「如果進去今天資產已翻番」。