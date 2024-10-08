A股｜醫生稱病患家屬全員滑手機炒股　有學生哥在圖書館排隊開戶

內地A股市場經國慶假期休市後，於今日（8日）重開。開盤後僅20分鐘，滬深兩市成交額突破1萬億元（人民幣），刷新歷史最快萬億紀錄。內地有醫生在微博發文指股民太「瘋狂」，還有教授稱路過圖書館都能看見學生在線上排隊開戶。



2024年10月8日，浙江省湖州市，股民在吳興區一證券交易所辦理開戶業務。（視覺中國）

2024年10月8日，杭州股民手機顯示A股大幅高開。（視覺中國）

10月8日，國慶長假後首個交易日A股三大股指開盤集體暴漲。內地有醫生在微博發文稱：「怎麼回事…剛出去喊家屬簽字，外面一堆人抱著手機不說話…再定睛一看，都在看股票吶…簽完字在外走廊上看到清潔師傅也在看股票…我估計現在手術室廁所有一堆人尿遁摸魚看股票…這麼瘋狂的嗎…」

微博@麻醉醫生凌楚眠

微博@麻醉醫生凌楚眠

有網民在評論中回覆：「患者都不用麻醉了，因為都已經賺麻了」「明天再漲停，就能上4000了，多少年沒見過的事情」「昨天我們這邊商場裏有個攤位是證券公司的開戶諮詢」。

有人質疑該名醫生是在講笑：「患者家屬？希望是段子手寫的段子哈」，但醫生回覆稱：「沒騙你…我第一次見到外面等候區所有人不抬頭看手機的場面…平時基本都會看看手術信息顯示屏。」

2024年10月8日，湖北宜昌，股民展示A股盤中行情。（視覺中國）

2024年10月8日，浙江省湖州市，股民在吳興區一證券交易所辦理開戶業務。（視覺中國）

同時，內地古生物學者邢立達也在微博發文稱：「剛剛路過圖書館，看到一個學生娃在線上排隊開戶。」此前，有分析師團隊指出，新散戶投資者是當前A股市場上漲的主要動力，新投資者開設賬戶的數量顯著增加，表明散戶的參與度正在上升。

微博@邢立達