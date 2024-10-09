美國批准新一輪對台軍援　華國防部：把台灣推向兵兇戰危險境

日前，美國政府批准向台灣提供價值約5.67億美元（約44億港元）的軍事援助，主要用於培訓、反裝甲、無人機等項目。對此，中國國防部新聞發言人吳謙周三（9日）表示，美方背信棄義，不擇手段多次對台軍援軍售等，正在一步步把台灣推向兵兇戰危的險境。



吳謙稱，美方不顧中方堅決反對，執意向中國台灣地區提供軍事援助，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報，嚴重危害中國主權和安全利益，嚴重破壞台海和平穩定。中方對此表示強烈譴責，向美方提出嚴正交涉。

吳謙指出，近年來，美方背信棄義，不擇手段多次對台軍援軍售，向「台獨」勢力傳遞嚴重錯誤信號，在台灣問題上拱火澆油，推升地區緊張局勢，正在一步步把台灣推向兵兇戰危的險境。需要強調的是，武裝台灣就是助長「台獨」，「台獨」就意味著戰爭，「以台制華」只會自食惡果。

吳謙表示，我們敦促美方停止以「兩副面孔」對華，改變在台灣問題上的「兩面派」做法，停止武裝台灣，以免對兩國兩軍關係造成進一步干擾破壞。中國人民解放軍始終強化練兵備戰，全面提升打贏能力，堅決反制反擊「台獨」分裂活動和外部幹涉，堅定捍衛國家主權和領土完整。