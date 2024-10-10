四川興文淩晨發生4.5級地震　有居民半夜被震醒　個別房屋現裂縫

據中國地震台網正式測定，10月10日1時52分，四川宜賓市興文縣發生4.5級地震，震源深度10千米。有震央附近鄉鎮居民向內媒透露，自己淩晨一度被震醒，屋內有墻灰掉落。興文縣政府工作人員表示，截至6時許，個別居民房屋出現輕微裂縫，暫未接到人員傷亡報告。



據《極目新聞》報道，馮女士（化姓）住在距離震央不到20公里的大壩苗族鄉，淩晨時分，正在睡覺的她突然感到床強烈震動，因此被嚇了一跳。不過其家中沒有什麽損失，「就是掉了很多墻灰」，由於當地是地震活躍區域，所以她已比較習慣，確認安全後又重新入睡。

四川宜賓市興文縣發生4.5級地震，震源深度10千米。（中國地震台網）

另一名興文縣居民則表示，自己淩晨被搖醒，手機也發出警報，家中的碗筷也跟著震動了一會。至於臨近震央的雲南省昭通市威信縣，也有居民表示淩晨有震感，但持續時間不長。

上午8時許，興文縣政府工作人員透露，地震發生後，他們已第一時間關注到並開展相關處置。截至上午6時，當地未接到人員傷亡報告，但受地震影響，有幾戶人家房屋出現輕微裂縫，其中一戶出現漏水問題，當局已幫助他們轉移到其親戚家中居住。至於道路、通訊、電力等情況還在核實，鄉鎮也在抓緊摸排中。