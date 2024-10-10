內地三季度平均招聘月薪10058元　上海續領跑全國　深圳排名第3

內地今年第三季度薪資報告出爐，38個城市的企業平均招聘月薪為10058元（人民幣，下同），較上季度回落2.5%，較去年同期下降0.6%。當中，上海以13544元平均招聘月薪繼續穩居榜首，北京、深圳以13119元、12400元，位列二、三位。



上海以13544元平均招聘月薪繼續穩居榜首，北京、深圳以13119元、12400元，位列二、三位。（網上圖片）

城市方面，上海、北京和深圳的招聘薪酬排名領先，平均招聘月薪超過1.2萬元，薪酬中位數也過萬。其中深圳以平均薪酬12400元、薪酬中位數1萬元，位列全國第三。排名前十的城市還包括杭州（11662元）、廣州（10998元）、南京（10962元）、寧波（10890元）、蘇州（10773元）、廈門（10403元）、武漢（10144元）。

廣東省其他城市，珠海（10016元）、東莞（9944元）、佛山（9829元）分別位列12至14位。

行業方面，金融業薪資仍相對領先。基金/證券/期貨/投資、保險、銀行業平均招聘月薪分別為13353元、12541元、11467元，薪酬中位數約萬元，均位列行業前十。而能源/礦產/採掘/冶煉行業招聘薪資較上季度增長2.2%，排名上升5位。從分位數來看，行業招聘薪酬中位數為8940元，與上季度基本持平。

行業方面，金融業薪資仍相對領先。（網上圖片）

職業方面，人工智能工程師仍居於榜首，平均招聘月薪為21930元。晶片工程師、軟件研發、硬件研發、移動研發等核心技術崗招聘薪酬超過1.5萬元。高級管理、投融資經理、產品經理、證券/基金經紀人等也高薪領先。高薪崗位薪酬增長較快，特別是機械工程師、電氣工程師、地質工程師、選礦/採礦等崗位高薪、高增長。

從職業招聘薪酬按年增速看，服務消費崗位保持穩定增長。家政/維修的招聘薪資按年提高9.5%，增速第一；運動健身、酒店服務、旅遊服務也分別增長3.7%、3.4%和2.6%。生產製造類「藍領」崗位招聘薪酬也增長明顯。