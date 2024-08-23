Toyz獄中再加一罪　直播爆料網美多P惹官非　月薪曝光引網民熱議

網紅Toyz（劉偉健）因販毒案已經入獄服刑，但他先前直播時曾公開他人手機號碼並爆料未成年網美涉多P行為，被台北士林地方法院依違反《個人資料保護法》等罪判刑3個月，可易科罰金。此外，Toyz的高收入也在審理中被揭露，月薪達到新台幣20萬元（約合4.8萬港元）。



台媒《ETtoday》報道，事件源於2022年，Toyz在台北市南港區住處進行YouTube直播時，公開高姓民眾的手機號碼，並用諷刺的語氣提及對方的欠款糾紛，引發觀眾關注。同年10月，Toyz在另一場直播中談及《原子少年》成員何世華因捲入未成年網美感情糾紛退團的事件，並公開了一張LINE對話截圖，指涉該網美參與多人性行為，並使用了不當的侮辱性字眼。這引發了當事網美的強烈反應，並最終走上司法途徑。

Toyz劉偉健（IG@toyzlol）

台北士林地方法院審理時，Toyz與高姓民眾達成新台幣10萬元（約合2.4萬港元）的和解協議，但涉案的網美並未出席調解。法官認為，Toyz作為一名網絡直播主，應尊重他人的隱私和名譽，但其為節目效果隨意散布他人私事，責任重大，因此判處有期徒刑3個月，可易科罰金。審理過程中，Toyz的月薪20萬元也意外曝光，引發輿論熱議。