遼寧景區月薪5000招全職｢野人｣　每日嚇遊客更可搶人午餐？｜有片

遼寧省竟有「野人」現身？近日，有網民在社交平台分享去景區兼職做「野人」，每天工作只是嚇遊客，更可搶走遊客的午餐。

景區介紹，他們對演員有特定要求，行為動作要似「野人」，工作時不可說話，並澄清景區會提供膳食，並不存在野人搶遊客午餐的情況，「倒是有遊客追著野人喂飯」。



《九派新聞》報道，本溪關山湖風景區位於遼寧省本溪滿族自治縣，為國家4A級旅遊景區。網傳影片顯示，6、7名「野人」手持木弓箭，蹲伏在地上發出「嗚嗚嗚」的聲音，還不時與遊客互動。

有網民在社交平台分享去景區兼職做「野人」。（影片截圖）

負責景區野人招聘的趙先生介紹，景區內的主演是雲南佤族人，其他招聘的是群眾演員。起初，野人演員較少，未能達到與遊客互動的效果，因此發布了野人相關的影片宣傳景區，也讓應聘的人能直觀地看到工作內容、環境。

有網民在社交平台分享去景區兼職做「野人」，每天工作只是嚇遊客，更可搶走遊客的午餐。（影片截圖）

有網民在社交平台分享去景區兼職做「野人」，每天工作只是嚇遊客，更可搶走遊客的午餐。（影片截圖）

4月9日，該景區發布招聘，並在影片中稱「男女都可報名，最近壓力大的、覺得精神狀態不咋好，想找個合適的地方發瘋的，喜歡上躥下跳跑得快的，都可以來報名，歡迎大家幫忙推進全國各地優秀的人才」。

趙先生介紹，景區已招滿「野人」，4月份發布招聘後，原計劃招聘10人，後期大家比較認可，再加上演員需要輪班，最終招聘了14人。

他表示，招聘只有兩大要求，一是全職，不可以只做幾天體驗，景區的經營周期是每年的4月1日到10月底；二是需要有表演基礎。「野人」的工作內容主要是與遊客互動，並在表演中扮演角色，每天大概有3至4場表演，早八晚五，每周五到周日有夜場，比較辛苦，工作量大，月薪5000元。

據介紹，「野人」的工作內容主要是與遊客互動。（影片截圖）

據介紹，「野人」的工作內容主要是與遊客互動。（影片截圖）

該項目策劃人李先生介紹，招聘野人演員是為了應景，讓遊客能夠開心解壓，但演員工作期間不能說話，且行為動作要似野人。

對於有網民稱「搶遊客午餐」，李先生表示，景區會為「野人」提供膳食，「倒是有遊客追著野人喂飯」。目前，景區推出大學生體驗卡，讓顧客更好體驗野人。

演員工作期間不能說話，且行為動作要似野人。（影片截圖）

6、7名「野人」手持木弓箭，發出「嗚嗚嗚」的聲音。（影片截圖）

演員工作期間不能說話，且行為動作要似野人。（影片截圖）

網民睇法：

請問還招人嗎？我可以半月不洗頭一月不洗澡本色出演！ ​

釋放本性還能拿錢哈哈哈

能讓我去嗎？錢不錢的無所謂，主要是想沒有負擔的發瘋發神經

丐幫是不是也快重出江湖了

事實證明，無論扮猴扮熊扮野人，收入都比你當人強

平時壓力大沒地方可以瘋 正好有一個活可以瘋還能賺錢 哎 快樂最重要

