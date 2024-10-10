賴清德重彈「兩岸互不隸屬」　外交部：謀「獨」挑釁是死路一條

賴清德今日（10日）在「雙十節」演說中再提「兩岸互不隸屬」言論。

在北京，外交部發言人毛寧在例行記者會上被問及相關問題時表示，台灣從來就不是一個國家，也絕不可能成為一個國家。賴清德講話蓄意割裂兩岸歷史聯結，重彈「互不隸屬」、「堅持主權」等論調，變換花樣販賣「台獨」謬論，暴露其冥頑不化的「台獨」立場和為謀取政治私利不惜推高台海緊張局勢的險惡用心。



毛寧表示，台灣從來就不是一個國家，也絕不可能成為一個國家。（外交部網站）

毛寧說，世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府。無論賴清德當局說什麽、做什麽，都改變不了兩岸同屬一個中國的客觀事實，更阻擋不了中國必然統一、也終將統一的歷史大勢。謀「獨」挑釁是死路一條。

毛寧稱，一個中國原則是國際關係基本準則和國際社會普遍共識。台灣從來就不是一個國家，也絕不可能成為一個國家，根本不存在所謂「主權」。堅持一個中國原則，反對「台獨」、反對「兩個中國」、「一中一台」，是大陸處理台灣對外交往及參與國際活動問題的一貫立場。

10月10日，賴清德於台灣總統府前發表任內首次雙十演說，強調兩岸互不隸屬，「中華人民共和國無權代表台灣」。（台灣總統府提供）

毛寧強調，中方一貫堅決反對建交國同台灣地區開展任何形式的官方往來，堅決反對以任何方式、任何藉口干涉中國內政。奉勸少數竄台的外國政客，糾正錯誤言行，停止干涉中國內政，停止縱容支持「台獨」、推高台海緊張局勢。