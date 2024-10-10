賴清德雙十演說稱兩岸互不隸屬　北京學者：轉向明目張膽的兩國論

今日（10日）是台灣的雙十節，總統賴清德致詞時明確表達對兩岸關係立場，重申兩岸分治事實，強調「中華民國已經在台澎金馬落地生根，和中華人民共和國互不隸屬」，「中華人民共和國無權代表台灣」。對此，有北京學者分析，這是從賴清德「520」就職演說中赤裸的「台獨」，轉向明目張膽的「兩國論」，大陸仍會反對。



賴清德在演說中以慷慨激昂語氣指出，「中華人民共和國無權代表台灣，兩千三百萬台灣人民要向全世界開枝散葉，迎向未來。」重申兩岸互不隸屬，明確表示台灣的命運應由台灣人民決定，非由北京政府代表。他又強調台灣人民不僅要維護現有的和平穩定，還應堅持以對等尊嚴為基礎的兩岸對話，呼籲兩岸透過對話共創和平，為兩岸人民謀取福祉。

對此，北京聯合大學台灣研究院院長李振廣接受中央社訪問表示，從大陸的角度而言，演說明顯地提到「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，這是典型的「兩國論」，也是大陸堅決反對的。

賴清德致詞時明確表達對兩岸關係立場。（ETtoday）

李分析，儘管賴清德提到了1911年的辛亥革命，會讓人認為有從「台獨」回頭的感覺，讓台灣支持藍營的民眾感到欣慰，但是明目張膽的「兩國論」，涵蓋不了兩岸實質性的關係。他形容這是「很危險的」，也對兩岸關係不利。

李又表示，九二共識已經解決兩岸的定位問題，因此演說中「兩國論」的立場，不是解決問題的態度，代表的是走向對抗。

至於賴清德表示希望大陸回應國際社會的期待，結束俄烏戰爭和中東衝突；台灣願意與大陸共同應對氣候變遷、防堵傳染病等，李振廣認為，「互不隸屬的兩國論」已經將大陸看成一個敵人，因此這些言論還是很難從善意的角度去理解。