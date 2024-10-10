賴清德雙十演說：中華人民共和國無權代表台灣

賴清德今（10）日於台灣總統府前發表上任後首次雙十演說，明確表達對兩岸關係立場，重申兩岸分治事實，強調「中華民國已經在台澎金馬落地生根，和中華人民共和國互不隸屬」，「中華人民共和國無權代表台灣」。同時，賴清德也呼籲中國應回應國際社會對和平的期盼，強調台灣將堅持「台海和平穩定現狀」，並期待兩岸以對等尊嚴為基礎進行健康有序的對話。



賴清德在演說中以慷慨激昂語氣指出，「中華人民共和國無權代表台灣，兩千三百萬台灣人民要向全世界開枝散葉，迎向未來。」重申兩岸互不隸屬，明確表示台灣的命運應由台灣人民決定，非由北京政府代表。

在國際局勢日益緊張的背景下，賴清德呼籲中國正視國際社會對其和平角色的期待。他強調，中國應發揮其國際影響力，與其他國家共同推動結束俄烏戰爭和中東衝突，並且與台灣一起承擔更多國際責任，維護區域與全球的和平與繁榮。

同時，賴清德表示，台灣有決心在維護台海和平穩定的同時，致力於促進兩岸人民的福祉。他表示：「我們希望兩岸對等尊嚴，健康有序對話交流的承諾不變。」賴清德還強調，台灣願意與中國合作，應對氣候變遷和防疫等全球性挑戰，這不僅有助於兩岸的穩定，也能為區域乃至全球的和平與繁榮做出貢獻。

此外，賴清德透過演說，亦突出台灣在面對威權主義擴張時的堅定態度，自言「台灣人民越團結，國家就更安定；台灣社會準備越充足，國家就更安全，台海也更和平穩定。」賴清德呼籲兩岸在現有基礎上，共同為兩岸和區域的未來努力，並確保在和平穩定的環境中持續發展。

在台灣朝野兩岸立場歧異方面，賴清德透過演說強調，「民主國家的政黨，對內競爭，藉由競爭推動國家進步；對外團結，爭取國家利益。無論我們來自哪一個政黨，無論我們主張什麼政治立場，國家利益永遠高於政黨利益，政黨利益永遠不能凌駕於人民的利益。」呼籲全台灣政治領袖共同守護台灣利益，以確保民主穩定的未來。

同時，賴清德也提出台灣將透過強化國防，並與其他民主國家肩並肩，共同發揮嚇阻力量，保障台灣的安全和穩定，「靠實力確保和平」。

在談到台灣的身份問題時，賴清德則表達了他的「國家觀」，「無論喜歡稱呼我們自己的國家，是中華民國、是台灣、還是中華民國台灣，我們都要有共同的信念：我們捍衛國家主權的決心不變、維持台海和平穩定現狀的努力不變、希望兩岸對等尊嚴，健康有序對話交流的承諾不變、世世代代，守護民主自由生活方式的堅持不變。」並強調台灣人民不僅要維護現有的和平穩定，還應堅持以對等尊嚴為基礎的兩岸對話，呼籲兩岸透過對話共創和平，為兩岸人民謀取福祉。