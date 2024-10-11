遼寧艦山東艦同泊三亞軍港　中國海軍將逐步開展雙航母演練

撰文：聯合早報
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衛星照片顯示，中國海軍兩艘航母遼寧艦和山東艦已同泊海南三亞軍港，有望逐步開展雙航母演練，打造雙航母戰鬥群。受訪專家認為，中國已具備發展雙航母戰鬥群的條件，進而讓海軍具備在西太平洋爭奪制空權的能力。

據「空客防務與太空」網站發布的衛星照片，遼寧艦在結束西太平洋演練後停靠三亞軍港，與山東艦分別停靠在一座大型碼頭的兩側。在碼頭的短邊，還停靠兩艘護航艦艇，其中一艘為052D型驅逐艦，另一艘則標記為051B型驅逐艦深圳艦。

衛星照片顯示，遼寧艦與山東艦罕見同泊海南三亞碼頭。（互聯網）

這是兩艘航母首次共同以戰鬥姿態同框出鏡。兩艦上次同框還是在大連造船廠，當時山東艦剛下水尚未服役，遼寧艦也沒有形成完整的作戰能力。

遼寧艦2012年服役後，長期作為科研和試驗平台，承擔大量訓練任務。今年初，遼寧艦完成約一年改造，包括優化艦橋、艦島與甲板布局，完成從訓練艦到戰鬥艦的升級。

升級後的遼寧艦9月18日首次穿過與那國海峽進入西太平洋， 10月7日在三亞軍港被衛星拍到，期間進行近20天遠海訓練。期間，遼寧艦取道菲律賓南部的蘇拉威西海進入南海。

據日本防衛省統計，遼寧艦此次演訓曾在一周內執行410架次艦載機起降，其中固定翼戰機250架次、直升機160架次。此前其最高紀錄是在2022年12月兩周內進行320架次艦載機起降。

鑑於艦載機起降次數是衡量航母戰鬥力的核心指標之一，遼寧艦的戰力顯然較升級前有了質的提升。

遼寧艦甲板上停放了24架殲-15。（網易號＠第一軍情）

山東艦7月至8月兩度赴菲律賓海進行遠海訓練，期間僅相隔25天，為近年來最短，展現出很高的出動頻率。山東艦9月繼續在南海、西太平洋進行實戰演練，並完成新一批艦載機飛行員的夜間航母資質認證。

中國海軍專家曹衛東接受《聯合早報》採訪時分析，遼寧艦與山東艦都具備實戰能力後，中國已具備發展雙航母戰鬥群的條件。從步驟上講，首先應進行棋盤推演，然後是實兵操演，再後是實戰演練。

曹衛東指出，只有透過海上實戰演練摸索出合理的分工，才能發揮雙航母戰鬥群一加一大於二的效果，其中最重要的科目就是檢驗雙航母每晝夜能起飛多少架次的艦載機。

他說：「一艘航母無論如何也不可能達到同時升空30多架艦載機的強度，但兩艘航母配合可達到較好爭奪制空權的強度。」

2019年12月17日，中國大陸第一艘國產航空母艦「山東艦」在海南三亞某軍港服役。國家主席習近平出席交接入列儀式並登上「山東艦」檢閲儀仗隊。（新華社）

有分析認為，美軍最先進的福特級航母可在頭兩個波次放飛最少25架固定翼艦載機，而解放軍的滑躍式航母受制於噸位、艦載機數量和起飛方式限制，尚不足以匹敵。

曹衛東也說，航母戰鬥群的演訓要求較深的水深和廣闊的空域，中國周邊只有南海滿足這一條件，因此兩艘航母在三亞同泊主要是基於客觀需要，而非政治考慮。

本文獲《聯合早報》授權刊載。

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