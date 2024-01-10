彭博：台海若開戰全球經濟損失10萬億美元　超過俄烏戰爭、新冠

彭博經濟研究估計，台海若爆發戰爭，全世界將付出約10萬億美元代價，相當於全球GDP的10%，高於俄烏戰爭、COVID-19疫情及全球金融危機造成的損失。



《彭博社》9日發表報道文章，點名「台灣大選突顯了一場可能摧毀全球經濟衝突的可能性」，彭博經濟研究（Bloomberg Economics）模擬了兩種情境：一是北京武力攻台使美國捲入區域戰爭，二是中國大陸實施封鎖，斷絕台灣與世界其他地方的貿易。

彭博經濟研究使用一套模型，估算對國內生產毛額（GDP）的影響，並考量對半導體供應的打擊、區域航運中斷、貿易制裁和關稅，以及對金融市場的衝擊。

近年台海局勢緊張，解放軍多次在東部沿海地區舉行軍事演習。圖為央視發布解放軍東南海域多兵種聯合登島演練影片，片中出現無人偵察機、無人破障船，以及多款無人運輸及作戰車輛等。（中國軍網）

在台海爆發戰爭情況下

台灣經濟將遭受重創。根據近期的類似衝突，彭博經濟研究估計，第一年台灣GDP將減少40%。由於台灣人口和工業基地集中在沿海，人力和經濟成本將會增加。

中國與主要貿易夥伴的關係將中斷，且無法取得先進半導體，其GDP第一年將遭受到16.7%的打擊。

美國GDP第一年將下降6.7%，儘管離戰火中心很遠，但因蘋果公司（Apple Inc.）依賴亞洲電子供應鏈，美國風險仍高。

彭博經濟研究指出，對全世界而言，GDP第一年將減少10.2%，韓國、日本及其他東亞經濟體受到的衝擊最大。

2022年8月，時任美國眾議院議長佩洛西訪台，解放軍即宣布4日12時至7日12時，在台灣周邊六點海域和空域進行軍事演訓行動，並組織實彈射擊，從區塊圖來看，幾乎包圍台灣。（新華社）

在中國封鎖台灣一年情況下

小型開放經濟體台灣透過貿易而繁榮，第一年GDP將下降12.2%。對中國、美國及全世界而言，第一年GDP亦將分別減少8.9%、3.3%及5%。

根據彭博經濟研究製表指出，若兩岸爆發台海戰爭，對全球GDP造成的損失恐超過2020年COVID-19（2019新型冠狀病毒疾病）疫情、2009年全球金融危機、1991年波斯灣戰爭、2001年美國911恐怖攻擊及2023年以色列與哈瑪斯戰爭。

而一旦台灣遭到封鎖對全世界GDP造成的損失， 則會介於全球金融危機和波灣戰爭之間。