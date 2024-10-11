余華英涉嫌拐賣兒童案重審今一審開庭　被控拐賣人數增至17人

備受內地社會關注的余華英涉嫌拐賣兒童案今（11）日上午10時在貴州省貴陽市中級人民法院重審一審開庭。這是余華英第二次在此法院接受審判。據央視報道，此案因公安機關發現余華英其他涉嫌拐賣兒童的犯罪事實，貴州高級人民法院裁定發回重審。經進一步調查，余華英涉嫌拐賣的兒童數量從原判的11人增至17人。另報道指，余華英賣的第1個孩子是自己兒子。



綜合央視、《澎湃新聞》報道，去年9月18日，貴陽市中級人民法院一審判決余華英犯拐賣兒童罪，並判處死刑，剝奪政治權利終身。法院認為，余華英為牟取非法利益，多次拐賣兒童，情節特別嚴重，社會危害性極大。被告人余華英當庭表示上訴。

去年11月28日，此案在貴州省高級人民法院二審開庭。二審中，余華英對一審認定的犯罪事實沒有異議，並當庭認罪，但她提出量刑過重的上訴理由，認為應考慮其坦白情節。她的辯護人亦主張量刑過重，請求從輕處罰。而民事訴訟代理人則認為賠償數額過低，亦提出上訴。

貴州省人民檢察院檢察員在二審庭審中表示，一審判決認定事實清楚，證據充分，建議駁回上訴，維持原判。最終，貴州省高級人民法院於今年1月8日作出二審裁定，認為原判遺漏了余華英其他犯罪事實，決定將案件發回重審。

余華英二審庭審現場。（央視影片截圖）

此次重審開庭，公安機關進一步查明，余華英在雲南省亦涉嫌拐賣兒童，相關犯罪行為尚未處理，案件進一步審理中。

央視報道指出，余華英1963年出生於雲南，20多歲外出打工時結識龔顯良。二人同居期間，余華英生下一個男孩，然而他們通過中間人把親生骨肉送到河北，「余華英缺錢時5000元把自己兒子賣了，也開啟了拐賣兒童非法斂財的罪惡之旅」。

1993年到2003年，余華英分別和龔顯良等人多次前往貴州、雲南、重慶等地拐帶兒童。在他們拐賣的兒童中，有5對是一起被拐走的兄弟或兄妹，一個個家庭因此破碎。