余華英拐賣兒童案增至17人　10月開庭再審　律師：死刑判決不會變

去年備受內地關注的「余華英拐賣11名兒童案」近期再有新進展。拐子婆余華英去年9月一審被判死刑後上訴，貴州省高級法院於2024年1月8日裁定發回重審，警方期間調查發現，另有6名兒童涉嫌遭余華英拐賣，被拐兒童數量由原先的11名增加至17名。



據內地《大河報》報道，律師王文廣透露，余華英拐賣婦女、兒童罪一案將於10月11日上午10點在貴陽市中級人民法院開庭審理。王文廣表示，法院對余華英的死刑判決「結果應該是不會有所變化」。



余華英二審庭審現場。（央視影片截圖）

此前，余華英因拐賣兒童被貴陽市中級法院判處死刑。余華英上訴後，貴州省高級法院於2024年1月8日裁定發回重審。法院認為，原判遺漏原審被告人余華英其他拐賣兒童的犯罪事實，部份事實不清楚，為查清上訴人余華英全部犯罪事實，應予重審。

據此前報道，被余華英拐賣26年的女孩楊妞花於2012年踏上尋親之路，最終在同年5月找到自己的姐姐，但遺憾的是父母已雙雙離世。2022年楊妞花在被拐事發地貴陽市南明區報警，24天後，貴陽市南明區警方成功將人販子余華英抓獲。

2021年5月15日，楊妞花（中）回到家鄉，與外婆（左）、堂妹（右）坐在一起。（新京報）

2023年9月18日，余華英拐賣兒童案在貴州省貴陽市中級人民法院一審宣判。經審理查明：余華英於1993年至1996年期間夥同龔某良（已故），在貴州省、重慶市等地共拐賣兒童11名，其中就包括她的親生兒子。一審宣判時，法院對被告人余華英以拐賣兒童罪判處死刑，余華英當庭表示上訴。

有漏罪未處理 案件二審遭駁回重審

2023年11月28日，此案二審開庭，庭審後，檢察機關以經公安機關初查又發現上訴人余華英在雲南省還涉嫌拐賣兒童的其他犯罪事實，有漏罪沒有處理，為全面、準確、有力打擊犯罪，保障被告人依法享有的上訴權，建議將本案發回重審。

2023年9月18日，余華英一審宣判現場。（貴陽市中級人民法院官方微信）

2024年1月，貴州省高級人民法院對余華英拐賣兒童案作出二審裁定，發回重審。法院認為，原判遺漏原審被告人余華英其他拐賣兒童的犯罪事實，部份事實不清楚，為查清上訴人余華英全部犯罪事實，應予重審。

9月30日，王文廣律師表示，在一審、二審中檢方認定余華英拐賣兒童的數量是11名，該案發回重審後，通過公安機關的偵查調查，在原有11名被拐兒童基礎上，又發現了拐賣其他6名兒童的犯罪事實，其中有2名被拐兒童是與其丈夫王加文共同拐賣的。

據悉，王加文曾在被打擊處理期間脫逃，直至2023年被抓。2024年9月19日，余華英丈夫王加文涉嫌脫逃罪、拐賣兒童罪一案在麗江市古城區人民法院開庭審理，一審未當庭宣判。

拐賣兒童數量的增加是否會影響此前判決？

王文廣說，「法院判決的『死刑』量刑已經是最高刑期了，判決結果應該是不會有所變化的，但還要看法院的最終判決。」此外，「余華英涉嫌拐賣兒童罪一案」的最終目的不僅僅是在個案中讓人販子余華英受到嚴懲，更多的是希望通過這些熱點案件，讓更多的人關注到被拐家庭和被拐群體，讓更多被拐家庭看到尋親希望，也讓更多被拐群體能夠站出來主動尋親，早日「天下無拐」。