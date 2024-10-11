曾為12港人案辯護　維權律師盧思位涉嫌偷越國境於成都被捕

據境外媒體報道，內地知名人權律師盧思位昨日（10日）遭到四川成都警方以涉嫌偷越國境罪逮捕，並即晚移送至看守所。



報道指，去年7月，盧思位被老撾警方逮捕，9月在中國公安部「偷越國境罪」的要求下被遣送回國，隨後關押在看守所，直到去年10月底。之後，他取保候審，並受到全天候監控。

X（前稱Twitter）帳戶「盧思位律師的妻子張春曉」發文指，昨日下午6時左右，盧思位在家中被成都市公安局成華分局警察強行帶走，「思位的朋友正好過來看他，在停車場碰到警察帶著思位出去。我於今天早上6點過收到他的留言，簡要告知經過，悲憤！」而在晚上約7時，盧思位在成都的律師朋友接到保和派出所電話，獲告知已對盧實施逮捕。

盧思位原為專精保險的律師，後來承接多起敏感訴訟，2017年發起公民連署，呼籲中國全國人大成立特別調查委員會，針對打擊維權律師的「709大抓捕」系列案件是否存在強迫服藥等酷刑進行獨立調查。

2019年底，盧思位曾參加稱為「廈門聚會案」的維權律師及異議人士私人聚會，因此被傳喚。2021年，他還因替試圖潛逃台灣的12名香港民主派人士辯護，遭當局撤銷律師執業執照。同年稍晚，他被禁止以訪問學人身分赴美國，並被限制出境。