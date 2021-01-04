12港人｜被指發表不當言論　家屬委託律師盧思位遭吊銷執業證書

在12名港人涉偷越邊境案中，其中一名家屬委託的四川律師盧思位今日（4日）收到四川省司法廳通知，顯示當局擬吊銷其律師執業證書。

盧思位收到四川省司法廳通知，顯示當局擬吊銷其律師執業證書。（網絡圖片）

四川省司法廳指，調查發現盧思位在網上多次發表不當言論，時間跨度長、發文數量多，嚴重損害律師行業形象，造成惡劣社會影響，相關行為觸犯《律師法》和《律師執業管理辦法》相關規定，司法廳擬給予吊銷律師執業證書的行政處罰。

四川省司法廳又表示，盧思位有權陳述、申辯和聽證，如果要求舉行聽證，需要在三日內提出。

盧思位曾在去年12月於網上撰文評論12港人案，表示該案的程序嚴重違法。（網絡圖片）

曾撰文稱本案程序嚴重違法

盧思位曾在去年12月於網上撰文評論12港人案的一審程序。文章指，深圳市鹽田區公安局、鹽田區看守所、鹽田區檢察院均聲稱當事人已經自行委託了兩名辯護人，「可以預見鹽田區法院也會以同樣理由排除家屬委託的律師介入」，他建議家屬委託的律師應繼續向鹽田區法院提交委託手續，要求閱卷，家屬同時應該要求官派律師自行退出辯護，否則，家屬可以投訴和控告這些律師。

文章稱，本案一直排除家屬委託的律師，「使得本案的程序已經嚴重違法，將影響到審判程序的合法性。」

對於當時被起訴組織偷越邊境罪的鄧棨然及喬映瑜二人，文章又評論稱，考慮各種因素（包括法律因素和政治因素），尤其是內地監獄與香港監獄，在人權保護方面和囚犯待遇方面的巨大差異，判處兩人緩刑是「上上之策」。

盧思位在去年11月已被調查。他任職的四川金契律師事務所去年11月3日收到成都市青羊區司法局通知，要求事務所將盧思位自2019年2月以來代理所有案件的檔案卷宗、委託代理協議等資料，送交司法局。