財政部：用足用好各類債務資金　將發特別國債支持國有銀行補資本

國務院新聞辦公室周六（10月12日）舉行新聞發布會，財政部部長藍佛安介紹「加大財政政策逆周期調節力度、推動經濟高質量發展」有關情況。會上提到，2024年1-9月發行新增專項債券3.6萬億元；中國財政有足夠韌勁，財政部將發行特別國債支持國有大型商業銀行補充資本；並將在近期陸續推出一攬子有針對性的增量政策舉措等。



藍佛安介紹，中國財政有足夠韌勁，通過採取綜合性措施，可以實現收支平衡，完成全年預算目標。財政部將發行特別國債支持國有大型商業銀行補充資本。

當局將在近期陸續推出一攬子有針對性的增量政策舉措。這一攬子增量政策包括支持地方化解隱性債務、支持國有大型商業銀行補充核心一級資本、支持推動房地產市場止跌回穩、加大對重點羣體的支持保障力度等多個方面。

會上又提到，逆週期調節不僅包括已進入決策程序的政策，還有其他政策工具也正在研究中，比如中央財政還有較大的舉債空間和赤字提升空間。

要用足用好各類債務資金，目前增發國債正在加快使用，超長期特別國債陸續下達使用，後三個月，各地共有2.3萬億元專項債資金可以安排使用。

國務院新聞辦公室舉行新聞發布會。（01直播截圖）

當局指，擬一次性增加較大規模債務限額，置換地方政府存量隱性債務，加大力度支持地方化解債務風險，相關政策待履行相關法定程序後再向社會做詳盡説明，這項政策是近年來出台的支持化債力度最大措施，這是一場及時雨，將大大減輕地方政府壓力，可以騰出更多資源支持經濟發展，鞏固基層「三保」。

當局擬在今明兩年集中推出一批條件成熟、可感可及的改革舉措，特別是一些事關頂層設計的基礎性制度，如健全預算制度、完善財政轉移支付體系等。

財政部副部長廖岷表示，允許專項債券用於土地儲備，主要是考慮當前各地閒置未開發的土地相對較多，確有需要的地區可以用於新增土地儲備項目。

當局正在抓緊研究明確和取消普通住宅和非普通住宅標準相銜接的增值税政策。國有大行資本補充工作已啟動，等待各家銀行提交資本補充方案。

財政部副部長王東偉則表示，2024年安排專項債3.9萬億元，這是歷年來規模最大的一次。一方面，加大對經濟大省的專項債支持力度，額度分配向項目準備充分、投資效率高的地區傾斜，支持經濟大省項目建設；另一方面，合理安排其他地區專項債額度，推動在建項目完工和國家重大戰略項目落地實施，截至9月底，各地發行新增專項債3.6萬億元。