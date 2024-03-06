兩會｜財政部藍佛安：研究出台結構性減稅降費政策　支持科技創新

十四屆全國人大二次會議於3月6日（周三）舉行經濟及金融相關主題記者會，財政部部長藍佛安表示，今年將有針對性地研究出台結構性減稅降費政策，重點支持科技創新和製造業發展，更好服務現代化產業體系建設。



藍佛安表示，適度加力、提質增效，是今年財政政策的基調和特點。適度加力，主要是統籌運用各種財政政策工具，適度擴大財政支出規模，落實稅費優惠政策，促進高質量發展。可以從三個方面來把握：

第一，財政支出強度總體擴大。今年的赤字率按3%安排，繼續保持較高水平，赤字規模達到4.06萬億元（人民幣，下同）。同時，統籌各類財政資源，加大支出強度，全國一般公共預算支出達到28.5萬億元，比上年增加超過1萬億元，強化國家重大戰略任務財力保障，持續推動經濟實現質的有效提升和量的合理增長。

第二，政府債券規模明顯增加。新增地方政府專項債券3.9萬億元，新增發行超長期特別國債1萬億元，這兩項加起來達到4.9萬億元。此外，2023年四季度增發的1萬億元國債，大部分都在今年使用。這些都是實打實的政府支出，能夠帶動和擴大社會有效投資，更好支持重點領域鍛長板、補短板，激活經濟發展動能，促進高質量發展和經濟轉型升級。

第三，繼續實施結構性減稅降費政策。在落實好去年延續和優化的稅費優惠政策基礎上，今年將有針對性地研究出台結構性減稅降費政策，重點支持科技創新和製造業發展，更好服務現代化產業體系建設。

藍佛安表示，從財政管理來講，就是要堅持內部挖潛，向管理要效能。落實落細過緊日子要求，優化財政支出結構，把每一分錢都花在刀刃上。加強預算績效管理，提高財政資金使用效益。嚴肅財經紀律，堅決防止財政資金「跑冒滴漏」。

從政策協同來看，就是要加強統籌協調，放大組合效應。統籌運用稅費、專項資金、政府債券等政策工具，加強與貨幣、就業、產業等其他政策的協調配合，打好「組合拳」，避免「單打一」，推動政策同頻共振。