財政部穩定預期　知名經濟學者：未來擴大國債發行才是真正大利好

國務院新聞辦公室周六（12日）舉行新聞發布會，財政部部長藍佛安介紹「加大財政政策逆周期調節力度、推動經濟高質量發展」有關情況。對於發布會內容，知名經濟學者、工信部信息通信經濟專家委員會委員盤和林表示，未來擴大國債發行才是真正的大利好。



據《極目新聞》報道，盤和林表示，從結果看，今次發布會中規中矩，以穩定預期為主。他指出，花錢上，主要是向三個方面，第一個是地方，如今土地賣不好，地方財政比較困難，所以中央財政要幫地方一把，比如幫地方承擔一些負債，比如幫地方搞一些建設，也不再是過去那種「自家孩子自己抱走」的說法，而是積極面對地方財政的難題。

第二個方面是支持房地產平穩發展，方法也很明確，比如較少房產交易稅費，比如財政資金買房來做保障房，總體看，買存量房當保障房這個方式將是財政主要的方式。第三個方面是民生，比如教育，醫療，養老，公共服務現在需要錢，中國老百姓需要不一樣了，財政開支也要跟上老百姓的需求變化。至於未來是否有刺激計劃，發布會沒有提具體數據，但明確說了未來會有。

盤和林認為財政部以穩定預期為主。（極目新聞）

之後就是錢從何來的問題。盤和林表示，其實中央財政的錢來自兩個方面，一是財政收入，包括稅收和非稅收，另一是發債，那麽現在的增量來源主要是發債。今年赤字4.06萬億（人民幣．下同），今年已經落地3.6萬億，一萬億超長期國債，總公共預算支出28.55萬億。他特別提到要注意中央財政花錢是由預算約束的，從數字看，和往年相比有大幅度提升，但似乎沒有看到明顯的赤字增量，依然在之前的預算範圍內。

總括而言，本輪財政部新聞發布會多是對過去工作的總結。對於未來赤字空間，明確有很大空間，但沒有公布具體數額。盤和林認為這很好理解，因財政收入端，稅收和非稅收入是有限的，財政要擴大投資，那麽就要借債，但借債不是隨口喊10萬億，20萬億，而是需要通過政府預算協調，也要和央行去打好配合。因此，他個人更加期待後續的財政政策，且財政政策的擴容以擴大國債發行為前提，「換句話說，未來擴大國債發行才是真正的大利好」。

在發布會上，藍佛安介紹，中國財政有足夠韌勁，通過採取綜合性措施，可以實現收支平衡，完成全年預算目標。財政部將發行特別國債支持國有大型商業銀行補充資本。

藍佛安指中國財政有足夠韌勁。（01直播截圖）

當局將在近期陸續推出一攬子有針對性的增量政策舉措。這一攬子增量政策包括支持地方化解隱性債務、支持國有大型商業銀行補充核心一級資本、支持推動房地產市場止跌回穩、加大對重點羣體的支持保障力度等多個方面。

會上又提到，逆週期調節不僅包括已進入決策程序的政策，還有其他政策工具也正在研究中，比如中央財政還有較大的舉債空間和赤字提升空間。要用足用好各類債務資金，目前增發國債正在加快使用，超長期特別國債陸續下達使用，後三個月，各地共有2.3萬億元專項債資金可以安排使用。