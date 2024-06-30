咸片能識自由派或保守派？民進黨立委：大陸透過成人網站蒐集個資

針對科技滲透私隱，台灣政壇再有最新警告。民進黨立委沈伯洋近日在一檔政論節目上表示，稱中國大陸可以透過個人看過的A片內容來掌握其政治立場，直言「這很危險」。沈伯洋強調，自由派或保守派有不同的成人影片選擇，學術界對此早有研究，且成人影片網站廣泛蒐集個資。



台媒《聯合報》報道，沈伯洋近日在台灣政論節目中提到，許多赴中國大陸的台灣人會使用VPN翻牆看A片，喜歡的種類可能被掌握，這很危險。沈伯洋並引用過去的研究指出，知道對方喜歡的前五名A片型態後，就能猜測是自由派或保守派，進而投放特定信息，精準操作輿論，該說法引發台灣網民熱烈討論。

民進黨立委沈伯洋。（facebook@沈伯洋）

沈伯洋29日在臉書回應近期網絡討論議題，反駁造謠，自言多年前在台灣網紅博恩的一個觀看兩百多萬的訪談影片就說過，「道理很簡單，因為自由派還是保守派會有不同的性壓抑，因此會有不同的成人影片選擇，這是學術界有在研究的事」。

沈伯洋指出，成人影片網站蒐集個資是很廣泛的。如果有興趣，可以看Justin Lehmiller的研究。這種偏好的蒐集很常見，但會對台灣人有傷害，更不要說中國大陸要買這些資料成本都很低，這也是為何他提出《資通管理法》修正的理由。