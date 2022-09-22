曹興誠再出招「保台」：參與生產百萬架無人機　以殲敵於灘頭

台灣聯電公司前董事長曹興誠近期頻頻就台海局勢表態，上月解放軍圍台演習期間更高調宣布捐出30億元（新台幣．下同，約7.4億港元），冀助台灣加強戰備；本月初又承諾投入10億元（約2.48億港元），目標是訓練出30萬名平民神射手和在3年內訓練出300萬名積極協助區域防衛的「黑熊勇士」。

他近日接受英國傳媒採訪時再指出，他將參與生產100萬架攻擊無人機，以殲敵於灘頭；又指希望在2至3年內，迅速確保台灣人人不畏戰，作好反抗入侵的準備。



據《金融時報》周三（21日）報道，曹興誠表示，即使未來台灣遭受中國大陸長時間轟炸和導彈攻擊，但只要成功阻擋解放軍登陸，就能守住領土，並指必須訓練出人人有堅強意志，猶如二戰期間，英國一些城市遭德軍轟擊時仍士氣高昂，未遭到佔領。

曹興誠續透露，自己正與台灣無人機製造商洽談，以共組產業聯盟，快速生產100萬架低成本攻擊無人機，稱只要解放軍企圖登陸，且艦隊越過台灣海峽，就可以迎頭痛擊。

對於這些行動被指可能微不足道且為時已晚，他不以為然，認為儘管非常緊迫，但還有一些時間，就如對抗全球暖化般，必須保持樂觀。

9月1日，曹興誠在記者會上拿出新辦的台灣身分證，並表示：「今天很興奮，因為恢復中華民國台灣國籍，放棄了新加坡國籍。從此可以和所有勇敢的台灣同胞站在一起。」（ETtoday新聞雲）

早年，曹興誠被視為穿梭台海兩岸的成功商界人物代表，據指曾多次以民間人士身分為兩岸交涉居間協調、引薦，並曾致力提倡「統一公投」構想，因而被視為統派、親中派。

對於政治主張轉變一事，曹表示他們以往在戒嚴時期受到了洗腦，不過他逐漸意識到這點，後來也意識到國民黨對共產黨如何殘忍野蠻的描述是正確的。曹又提到，2019年香港反修例示威改變了他對大陸的態度，如此的和平示威和理性要求招致殘忍鎮壓讓他火冒三丈，因此他決定絕不再去中港澳並開始對抗中共。

最後他指出兩岸對抗無關統獨，認為這都是假議題，並稱大陸鼓吹民族主義，違反了文明，而台灣則是站在文明一邊，即重視理性、科學、進步、和平、人權、法治和民主，這就是雙方無法在一起的原因。

大陸無人機近期多次飛至台灣金門上空，圖為金門官兵以干擾槍反制。（軍聞社）

大陸無人機近期多次飛至台灣金門上空，觸發金門守軍一度開槍驅離。9月1日中午，金門獅嶼又見對岸航拍無人機，台灣陸軍金門防衛指揮部（金防部）表示，發現不明民用空拍機1架進入獅嶼禁限制水域上空，駐守部隊依程序應處，示警驅離無效後，即行防衛射擊、予以擊落。報道指，這是台灣駐守部隊首度擊落大陸航拍機。

曾稱若台灣擊落無人機，大陸將有理由擊毀台方目標的《環球時報》前總編輯、現任特約評論員胡錫進當日發文表示，據多方了解，近日出現在金門附近的無人機都不是大陸軍隊，而應該是廈門地區民間無人機愛好者所擁有，又表示現時大陸有多很多人玩無人機，他們喜歡航拍，甚至會將航拍照片或影片上載至社交平台上。

至於金門多次防衛射擊、予以擊落，胡錫進認為，金門方面顯然應當克制對待這些無人機，不要將事情搞成兩岸之間新的緊張點。