嫦娥六號月壤首次向全球展出　樣本重75毫克

10月14日至18日，第75屆國際宇航大會在意大利米蘭舉辦，嫦娥六號採集的月壤首次向全球展出，樣本重75毫克。



嫦娥六號從月球背面採樣，帶回1935.3克珍貴樣本。其採樣點位於月球背面南極-艾特肯（South Pole-Aitken，SPA）盆地內部阿波羅撞擊坑邊緣，該區域月殼極薄，有望揭露月球背面早期撞擊盆地的原始物質。

10月14日至18日，第75屆國際宇航大會在意大利米蘭舉辦，嫦娥六號採集的月壤首次向全球展出，樣本重75毫克。（微博＠CGTN記者團）

10月14日至18日，第75屆國際宇航大會在意大利米蘭舉辦，嫦娥六號採集的月壤首次向全球展出，吸引不少中外記者拍照留念。（微博＠CGTN記者團）

9月17日，中國科學院國家天文台李春來等人組成的聯合研究團隊，在科學期刊《國家科學評論》（National Science Review, NSR）發表關於嫦娥六號月壤的首篇研究論文，揭秘了嫦娥六號樣本的物理、礦物和地球化學特徵。

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團隊研究發現，嫦娥六號月球樣本密度較低，表明其結構較為鬆散，孔隙率較高。樣本的粒徑呈現雙峰式分布，暗示可能經歷了不同物源的混合作用。與嫦娥五號月球樣本相比，嫦娥六號月球樣本中斜長石含量明顯增加，而橄欖石含量顯著減少，表明該區域的月壤明顯受到了非玄武質物質的影響。

嫦娥六號、嫦娥五號、美國Apollo計劃及蘇聯Luna計劃落點示意圖。（央視新聞）

9月24日，科研人員在月球樣品實驗室展示嫦娥六號月球樣本。（新華社）

進一步分析表明，嫦娥六號月球樣本中的鋁氧化物和鈣氧化物含量較高，而鐵氧化物含量相對較低，與月海玄武岩和斜長岩混合物的特徵一致。此外，樣本中的釷、鈾和鉀等微量元素含量顯著低於克里普玄武岩，與阿波羅任務和嫦娥五號任務獲取的月球樣本表現出巨大差異。

第75屆國際宇航大會由國際宇航聯合會主辦，吸引了來自約100個國家和地區的近11,000名航天專業人士、政策制定者、航天員等參加，500多家航天類參展商雲集展區。