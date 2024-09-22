嫦娥六號月背樣品首次公開！　顏色略淺密度更小、顆粒來源更複雜

《央視新聞》報道，今年6月，嫦娥六號攜帶月壤返回地球，近日完成解封，並被分裝到10個玻璃器皿中。據了解，相比嫦娥五號樣品，嫦娥六號月背樣品顏色略淺、密度更小、顆粒來源也更為複雜。



嫦娥六號月背樣品首露真容。（央視新聞）

嫦娥六號月背樣品首露真容。（央視新聞）

嫦娥六號月背樣品首露真容。（央視新聞）

《央視新聞》21日報道，嫦娥六號月球樣品返回時，月壤是封裝在特製的、密封的存儲罐中帶回地球的。目前這些月壤已經完成了解封，中國科學家根據這些月背樣品，近日還發表了嫦娥六號月球樣品研究的第一個科學成果。

嫦娥六號月背樣品首露真容。（央視新聞）

嫦娥六號月背樣品首露真容。（央視新聞）

據報道，目前嫦娥六號的表取樣品，已被分裝到10個玻璃器皿中，每份約為150克。與上層的嫦娥五號月球樣品相比，由於礦物成分不同，看上去嫦娥六號月球樣品的顏色略淺。

嫦娥六號月背樣品首露真容。（央視新聞）

嫦娥六號任務工程副總設計師李春來表示，嫦娥六號的月壤樣品裏面有很多白色的物質，一個是月壤裏面的長石礦物，明顯比嫦娥五號多，第二是玻璃碎片比它多得多，所以整個看上去比嫦娥五號要淺。

嫦娥六號月背樣品首露真容。（央視新聞）