夏季來臨廣東蚊蟲白蟻肆虐　女子分享母親被蜱蟲咬發病後7天死亡

夏天到來，許多廣東網民開始分享家門紗窗外的成群蚊子和室內白蟻飛舞的影片。據了解，每年的6到11月是廣東省登革熱流行季，所處地區的媒介伊蚊密度越高發生登革熱流行的風險越高。5月6日廣東省公布最新「蚊子地圖」，全省共監測到21個媒介伊蚊高密度監測點，其中廣州市最多，有15個。



據介紹，登革熱媒介伊蚊監測風險提示指標包括幼蟲密度（佈雷圖指數法BI）和成蚊密度（誘蚊誘卵器法MOI）。當BI>20或MOI>20時，意味著媒介伊蚊密度較高；當一個地區出現多個監測點BI>20或MOI>20時，意味著該地區登革熱流行風險較高。

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從媒介伊蚊風險點分佈來看，今年4月下半月，廣東共監測到21個媒介伊蚊高密度監測點，幼蟲密度BI有6個，成蚊密度MOI有15個，其中廣州市最多，有15個。此外，肇慶、珠海、佛山、東莞和揭陽也有風險點分布。

廣東疾控介紹，登革熱是經伊蚊叮咬傳播的一種急性傳染病，主要通過「病人→伊蚊→其他人」的途徑傳播。在嚴重情況下，登革熱可以致命。目前並無登革熱特異治療方法，控制媒介伊蚊、預防蚊蟲叮咬是避免登革熱的最佳方式。

廣東疾控提醒，預防登革熱從控制周邊環境著手，「無積水就無幼蟲，無幼蟲就無成蟲，無成蟲就無登革熱傳播」，倡導以上地區的市民要積極行動，翻盆倒罐清積水，減少伊蚊幼蟲的孳生。此外，尤其要注意预防蚊子叮咬，防患于未然。

登革熱是一種風土病，在香港常見的傳播蚊媒是白紋伊蚊。 （資料圖片）

如何預防蚊蟲叮咬？

廣東疾控介紹，家居可以安裝紗門、紗窗和使用蚊帳，在紗窗上噴灑殺蟲劑效果更佳；在外露的皮膚及衣服上，可使用含有避蚊胺、驅蚊酯、派卡瑞丁、檸檬葉、桉葉油等成分的驅蚊產品；根據需要使用氣霧劑、蚊香等衛生殺蟲劑；及時洗澡，保持乾爽。

登革熱；白紋伊蚊。（視覺中國）

此外，出門穿著淺色長袖衣服及長褲，在外露的皮膚及衣服上可使用驅蚊產品，避免在蚊蟲出沒頻繁的時段（上午7—9點和下午4—6點）在樹陰、草叢、涼亭等戶外陰暗處逗留。

室內水生植物要定期換水洗瓶，每星期至少1次，勿讓花盆底盤留有積水；及時清理空調、飲水機托盤等積水；注意清理陽台或窗台等露天場地的積水容器；用過的容器，放進有蓋的垃圾桶內或倒置於防雨地方。

室外要封蓋好水缸、水箱等容水器皿；填平窪坑、廢置水塘、水溝、竹洞、樹洞等；疏通溝渠、岸邊淤泥和雜草等；排清可能孳生蚊蟲的積水，包括房屋前後、花園/陽台/天台、水池/水養植物、竹筒/樹洞/輪胎、建築工地和綠化帶等積水；各種閒置盆罐、飲料罐、食品盒、玻璃瓶等廢棄容器，及時清除丟棄或翻倒過來。

廣東省5月白蟻肆虐

近期，許多廣東省網民發現家中不少在飛的白蟻。廣州市白蟻防治所專家指出，根據中國天氣網氣象中長期預報資訊顯示，4月以來，廣州市氣溫總體處於上升趨勢，為台灣乳白蟻有翅成蟲分飛創造了有利條件。

結合溫度和天氣情況，預計台灣乳白蟻分飛高峰期預計在5月中旬出現。專家指出，在白蟻分飛期內，有翅繁殖蟻一般在雨後悶熱的傍晚前後飛出，請市民群眾多關注家裡是否有白蟻出現。一旦家中發現有翅繁殖蟻，不須恐慌，白蟻不影響人體健康，且有翅繁殖蟻存活機率極低。

專家稱，若白蟻只是從室外飛到屋內，不要慌，只要關閉門窗，關閉室內燈光或拉上遮光窗簾，把飛入室內的少量白蟻打死或者用吸塵器吸掉就好；數量多的，可把家中的其他光源全部關掉，在桌子上放一盞打開的檯燈，檯燈下放一盆肥皂水，利用白蟻的趨光性，將其誘殺在肥皂水中，然後打掃乾淨即可。

奪命蟲：女子分享母親被蜱蟲咬發病後7天死亡

近日，江蘇一名5旬婦人突然發燒腹瀉，但起初她以為是感冒，不以為意，結果數日後開始神智不清，病況急轉直下，最終不治。醫生懷疑婦人曾經被蜱蟲叮咬，其女兒則深感自責，後悔延醫，「蜱蟲永遠帶走了媽媽」。

據了解，蜱蟲的唾液中有神經毒素，在吸血的時候可將毒素注入到人體內，引起肌肉麻痹，嚴重時可以使呼吸肌癱瘓，導致呼吸衰竭而死亡。其體內可攜帶83種病毒、14種細菌、17種螺旋體及32種原蟲，是行走的「病毒體」。

蜱蟲可以攜帶一系列危險的疾病。（網上圖片）

在叮咬時，蜱蟲會同時將病毒傳播給人，引發繼發性感染，最常見的就是發熱伴血小板減少綜合徵，俗稱「蜱蟲病」。此病十分凶險，會造成患者全身凝血功能及多器官功能損害，甚至致死。而且，其所攜帶病原體，部分潛伏期可長達 1 個月。即使當時被咬並無大礙，後期也可能發病。

一但發現蜱蟲叮咬，第一時間這樣做被蜱蟲叮咬的時間越長，其釋放的毒素就會越多。所以，發現被蜱蟲叮咬，當務之急是快速清除它。直接拍打，蜱會越發往體內鑽，並加大劑量地釋放蜱唾液，增加感染的可能性。硬拔，則可能使蜱蟲的口器折斷殘留在體內，進一步引發刺激和感染。因為蜱蟲的頭部長有倒鈎，會越拉越緊，撕拉過程中，可能把整個頭都拉斷在肉裏。

硬拔，則可能使蜱蟲的口器折斷殘留在體內，進一步引發刺激和感染。因為蜱蟲的頭部長有倒鈎，會越拉越緊，撕拉過程中，可能把整個頭都拉斷在肉裏。(頭條新聞)

正確的做法應該是：1、可先用酒精、煤油等塗在它的頭部，或者點燃香煙、蚊香烤它，再或者用凡士林、液狀石蠟等塗在它身上，讓它自己鬆口。2、再用小鑷子將其從皮膚里夾出來。

夾的時候，要注意4點：移除時用手套、紙巾或毛巾護著手，以免裸露的手部皮膚與蜱接觸。要夾蜱蟲的頭部位置，不要夾腹部。不要旋轉、扭動它，要將蜱蟲垂直向上拔出。移除蜱蟲後，要仔細地用酒精、碘酒或肥皂水清洗傷口和手。如果蜱蟲叮咬得很牢固，或者鑽入過深，為保險起見，建議還是直接去醫院處理。

夏天外出時防蜱蟲4要點：

1、盡量減少皮膚暴露：由於蜱蟲主要棲息在草地、樹林等陰暗處，因此，夏天去公園、野外遊玩的時候，盡量穿穿淺色、光滑的長袖長褲。另外，最好收緊袖口和褲腳口，避免蟲子從縫隙中鑽進來，並避免在野外長時間坐臥。

2、外露部位要塗驅蟲產品：如避蚊胺、避蚊酮等，塗抹的時候要注意，噴在皮膚和衣服上即可，不可噴在傷口、眼、鼻、嘴、耳這些特殊部位。 此外，兩個月以下的寶寶，不能使用含避蚊胺成分的驅蚊劑。

3、洗澡時注意檢查全身：蜱蟲常會附著在人體的頭皮、腰部、腋窩、腹股溝及腳踝下方等部位，外出遊玩後，應重點檢查這些部位。尤其帶是孩子外出後，一定要及時檢查他們的身體，有沒有異樣。

4、遛完寵物，及時檢查其身體：帶寵物散步的時候，蜱蟲也可能在草叢中鑽到寵物身上。所以，帶寵物外出回家時應及時給它們洗澡檢查，避免將蜱蟲帶回家中。