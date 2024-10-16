葡萄牙等四國免簽新政試行　首批旅客：新政讓公司節省時間成本

2024年10月15日至2025年12月31日期間，中國對葡萄牙、希臘、塞浦路斯、斯洛文尼亞四國持普通護照人員試行免簽政策，相關人員來華經商、旅遊觀光、探親訪友和過境不超過15天，可免簽入境。15日5時開始，上海浦東國際機場口岸便陸續迎來政策實施後的首批入境旅客。該口岸首位享受免簽新政的旅客表示，通關非常高效便捷。



希臘籍旅客Kopsidas是該口岸首位享受免簽新政的旅客，於5時20分，乘坐HO1662由英國曼徹斯特到上海的客機入境，並順利辦妥入境邊檢手續後。Kopsidas向正在執勤的上海機場移民管理警察介紹，自己在互聯網平台獲得新政消息，並第一時間向中國駐外機構確認後，決定應邀臨時來華參加國際商務活動。對於成為享受該免簽政策的旅客，他表示很開心，又指通關非常高效便捷。

15日5時開始，上海浦東國際機場口岸便陸續迎來政策實施後的首批入境旅客。（澎湃新聞）

同樣享受免簽新政的還有來自斯洛文尼亞的Plibersek，首次來中國的他計劃前往江蘇購買一批機械設備，他表示，免簽政策不僅讓公司節省了設備採購的時間成本，還讓今後的商貿往來更便捷。

為確保免簽政策高效落地，進一步做好免簽入境人員往來管理，上海機場邊檢站提前制定方案，努力為新政保駕護航。此外，該站還提前與相關航司溝通，做好免簽入境人員通關流程優化工作。

據上海機場邊檢站介紹，隨著免簽政策紅利持續落地，預計後續利用該免簽政策來華的外籍旅客數量會持續增多，該站將及時關注航班動態，繼續加強與航司、口岸單位等職能部門的溝通協作，努力優化旅客通關體驗。