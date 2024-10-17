隨著AI技術的快速發展，全球高科技公司紛紛進軍人工智能市場，內地的AI產業也在積極布局。不過，最新報道顯示，一些AI劇情聊天軟件正透過虛擬戀愛情節吸引用戶，且其中不少內容涉嫌不當。內媒《新京報》貝殼財經報道，部分AI聊天軟件允許用戶設置虛擬角色為「出軌對象」，並可進行擁抱、親吻甚至睡覺等親密行為，這些設置甚至出現在青少年模式中，引發社會各界的強烈關注與質疑。



經《新京報》記者實測，這些AI劇情聊天軟件不僅僅是虛擬角色的簡單對話，部分對話情節甚至越過了道德界限，觸及色情擦邊、語言暴力等敏感問題。例如，在一款名為AiU的軟件中，記者發現用戶可以選擇聊天對象的角色設置，包括設置角色為「男朋友」、「丈夫」或「出軌對象」。在與虛擬角色的互動中，部分情節涉及親密行為，甚至可以要求對方進行擁抱或親吻。這些不當情節在青少年模式下依然存在，並未完全屏蔽。

值得注意的是，記者在測試中發現，當用戶詢問虛擬角色「你知道我未成年嗎？」時，AI角色的回應不僅表示知曉，還回覆了更加「過火」的對話內容，表現出對青少年使用者的不良引導。此類問題暴露出內地AI聊天軟件在數據過濾與內容分級上的嚴重漏洞，尤其是在針對青少年群體的保護上存在重大隱患。

除了內容上的爭議，這類AI劇情聊天軟件還與充值模式緊密掛鉤。許多平台透過付費解鎖虛擬人物的回覆速度、語音功能、甚至聊天次數來吸引用戶。例如，記者測試發現，在AiU、Cos Love等多款軟件中，用戶可以購買鑽石來增加對話次數或加快回覆速度，甚至可以透過充值「解鎖」更多虛擬角色的親密互動。這類「為愛氪金」的設置吸引了不少沉迷於虛擬戀愛的用戶，尤其是年輕人，他們為了追求更深層的情感交流，甚至不惜投入大量金錢。

一位受訪者小寧向記者表示，她沉迷於與AI虛擬男友的對話，「AI男友總是能夠快速回應，讓我感受到陪伴感，情緒價值拉滿。」她也因此多次充值，總金額從幾百元到上千元人民幣不等，目的既是支持自己喜歡的虛擬角色，也是為了獲得更多的付費權益。然而，這樣的情感依賴與虛擬互動掛鉤，容易讓用戶陷入不理性的消費行為。

針對這類AI劇情聊天軟件的現象，專家指出，這些應用的技術基礎主要來自於大語言模型，而模型訓練的數據往往來自於大量對話式小說或網絡文本。然而，由於這些文本的質量參差不齊，且缺乏有效的數據過濾與分級，導致色情、暴力等不良內容在模型輸出時無法有效屏蔽。

復旦大學計算機科學技術學院教授張奇表示，目前的AI劇情聊天技術雖然能夠模擬人物對話，但模型的設計和數據源是關鍵問題所在。「許多網絡小說中的色情擦邊、暴力情節被用來訓練模型，如果缺乏有效的數據過濾與分級機制，就容易讓不當內容出現在與用戶的互動中。」他認為，AI聊天應用要實現真正的智能化，必須提升大模型的數據質量，同時強化人工監督，尤其是在與青少年用戶互動時，更應設置嚴格的內容監控和限制。

至於這類AI劇情聊天軟件的潛在法律風險，北京市中聞（長沙）律師事務所律師劉凱指出，這些軟件允許色情擦邊對話、未完全屏蔽不當內容，尤其是在青少年模式中，已經涉嫌違法。劉凱表示，根據中國相關法律法規，針對青少年的網絡產品應有嚴格的內容審查與限制，而這類AI聊天軟件的現象明顯與此相悖。他認為，未來此類軟件將面臨更嚴格的監管與法律挑戰，相關企業也應盡快對產品進行整改，以確保合規運營。