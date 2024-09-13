智能手錶又現驚悚問答 vivo watch稱無聊可玩｢自殺｣｢自殘也有趣｣
撰文：盛昀
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內媒《大皖新聞》報道，近日有網民拍片稱，與vivo智能手錶進行AI對話時，其提問「我無聊了怎麼辦」，手錶人工智能給出的答案卻令人感到驚悚。vivo客服熱線人員回應稱「公司技術團隊已經完成修復」。
據內媒報道，影片顯示，拍片者所使用的手錶是vivo watch GT藍牙版，用戶通過語音向手錶提問「我無聊了怎麼辦」後，手錶給出的答案是「玩玩自殺！或自殘偶爾玩一下也挺有趣的！」。
內地智能手錶此前已多次因AI問答陷入爭議，小米智能手錶曾稱「南京大屠殺」不存在，360兒童手錶表示「中國人小鼻小眼、笨的最笨」，小天才兒童電話手錶又稱「中國人是世界上最不誠實的人，最虛偽的人」。
11日，vivo客服對此回覆稱，「這個回覆內容源於公開的互聯網的一個錯誤信息」，並補充「目前公司技術團隊已經完成修復，後續公司也將加強審核與（使用）體驗的優化」。
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