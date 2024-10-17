山東一市場監管所所長監管局大廳遇刺身亡　嫌犯稱兩人有金錢糾紛

10月17日，有網民在社交媒體上爆料，山東鄒平市市場監管局臨池市場監管所所長苗某喜在7月18日上午在市局大廳內遇害身亡。17號上午苗某喜家屬向記者介紹案發經過並表示，此案尚未完全處理結束。



山東鄒平市市場監管局臨池市場監管所所長苗某喜。(網絡圖片)

在市監局的大廳遇害

10月17日上午，內媒聯繫到受害者苗某喜的家屬，對方告訴記者：「整個事情是真實存在的。」

據該家屬描述，事發當天是7月18號，他（苗某喜）上午到鄒平市監局找領導匯報工作，「我們上午9點06分接到醫院通知，他被人捅了，我們第一時間就往醫院趕，醫院檢查報告說人送到醫院就已經失去生命體徵了，右上胸一刀，左下腹一刀。」家屬稱，讓人難以接受的是，案發時就在鄒平市監局的大廳內，「現場還有兩三個保安，就在眾目睽睽下把人給捅了，這個性質太嚴重了。」

對於苗某喜的遇害，其家屬悲痛地告訴記者「就這麼死了太冤了。」

根據醫院出具的病例報告上顯示，「診斷：1.呼吸心跳驟停。2.胸腹部刀刺損傷。」另據鄒平市人民檢察院出具給家屬的一份告知書顯示，該院已收到鄒平市公安局移送審查起訴的王某清的案件材料。

嫌犯已經被刑事拘留。(網絡圖片)

嫌疑人剛出獄稱兩人有經濟糾紛 家屬：不屬實

該家屬告訴記者，據他們目前掌握到的資訊，嫌疑人王某清是一個坐過牢的，「剛出來有三個月吧。」家屬稱，嫌疑人出來後就找苗某喜要錢，聲稱之前二人曾有過經濟上的糾紛。

不過對於嫌疑人的這一說法，家屬表示這並不屬實，「苗某喜壓根就沒和他有過金錢上的往來，也找有關部門反映調查這個事。」家屬還表示，考慮到對方剛出獄以及以前的交集，「苗某喜也說給他2000塊錢，但對方就放狠話『要麼給錢，不給要麼你死要麼我死』。」

家屬還告訴記者，嫌疑人在此之前還三天兩頭地去所裡找苗某喜鬧，「苗某喜出去辦公他就直接鑽上公車跟著，也因為干擾到苗某喜正常工作而報過警，事發前兩天還去過派出所。」

隨後，記者又聯絡了苗某喜的另一位家屬，其證實確有此事，並稱此事在網上發布後，尚無新的進展。

多部門回應

記者注意到，今年3月，鄒平市人民政府官網發佈的一則通知中，還明確提到苗某喜為鄒平市市場監督管理局臨池市場監督管理所所長。

10月17日，針對家屬反映的苗某喜遇害一事，大皖新聞記者聯絡了臨池市場監督管理所。工作人員回應稱，此事不方便透露。臨池鎮政府工作人員則告訴記者，市場監管所是雙管單位，苗某喜出事的地點不在該鎮，此事並非鎮裡在處置。當記者問及事發時苗某喜是否是擔任監管所所長一職時，該工作人員回覆稱應該是，目前監管所工作也在正常進行，具體情況可以向鄒平市市場監管局和公安部門瞭解。

大皖新聞記者就此聯絡了鄒平市市場監管局，工作人員表示，此事已有專門的部門在處理，因涉及隱私，具體情況無法透露。記者隨即又諮詢了鄒平市公安局，工作人員未進行正面回應。