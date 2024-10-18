內地多個常年閒置高鐵站重啟　背後涉及政府、鐵路公司多方利益？

位於海南的和樂動車站周二（10月15日）正式開通營運，成為「中國檳榔之鄉」萬寧第三座營運的高鐵站。值得一提的是，近年來，隨着內地高速鐵路網絡的規模化建設，全國新增了許多高鐵車站。然而，有的投資超千萬元（人民幣，下同）的高鐵站在建成後卻長期處於閒置狀態，和樂站就是其中之一。不僅和樂站，最近在不到一個月的時間內，全國多地至少有6座一度閒置多年的高鐵站已經重新投入營運或正式開通。



和樂站閒置14年後開通營運。（海南鐵路）

據《第一財經》報道，歷經長達14年的等待與多方努力，和樂站終於在10月15日正式結束了其自2010年建成以來的閒置狀態，迎來了營運首日。該站位於海南省萬寧市和樂鎮，原本因周邊客流量不足和市政配套設施不完善等原因而一直未能啟用，但隨着當地周邊經濟的發展，客流量逐漸增加，和樂站的開通呼聲日益高漲。

今年6月，和樂鎮的一位主要官員就表示，鎮上對於和樂站早日啟用的迫切期望。然而，該官員也坦言，這一目標的實現需要市級和省級層面的具體規劃與推動。

官方資料顯示，2012年，萬寧市政府多次通過相關渠道呼籲啟動和樂站開通營運。2024年3月19日，海南省發改委表示，要「加快和樂站開通前各項工作，推動車站早日開通營運。」而2024年萬寧市政府工作報告則提出，今年「力爭環島高鐵和樂站開通營運。」

和樂站是萬寧第三座營運的高鐵站。（海南鐵路）

和樂站距離和樂鎮中心僅三四公里之遙，車站輻射地域廣，以和樂站為中心方圓十公里，輻射和樂鎮、山根鎮、後安鎮、北大鎮等總規模近14.5萬人口。據和樂鎮大山村村委會一名幹部表示，未來和樂站啟動後將帶動當地經濟發展。他舉例，正在大山村附近建設中的海南天使醫檢汽車製造基地，項目的總投資高達15億元，與2020年和樂鎮的地區生產總值相等。

另外，和樂鎮的經濟發展勢頭強勁。2023年，和樂鎮共招商落地項目12個，總投資約4.7億元，預計年產值可達6.5億元。同時，該鎮村集體經濟收入也從2022年的311萬元大幅提升至2557萬元。據萬寧市交通運輸局相關負責人近日介紹，萬寧市政府共投資2700多萬元用於和樂站的開通營運。

據出行APP查詢發現，和樂站至萬寧站最快8分鐘可達、至三亞站最快46分鐘可達、至海口東站最快56分鐘可達。

亦莊站自2008年京津城際鐵路開通以來一直處於預留狀態。（北京日報）

無獨有偶，官方資料顯示，9月28日起，鄭州的南曹站、孟莊站、賈魯河站和運糧河站等城際站點恢復辦理客運業務，以服務旅遊流、景區流、換乘流和通勤旅客。上述車站曾在2016年1月和2017年7月陸續停用，如今隨着鄭州東南部區域人口密集度的增加和公共交通需求的增長，它們將重新煥發生機。

此外，10月1日，位於北京經濟技術開發區的京津城際鐵路亦莊站也正式開通營運。亦莊站自2008年京津城際鐵路開通以來一直處於預留狀態，直至最近才正式啟用。這座車站地處北京經濟技術開發區（北京亦莊），與通州區毗鄰。從亦莊站乘高鐵前往北京南站、天津站最快分別只要10分鐘、25分鐘，將進一步完善京津冀地區的鐵路網絡。

亦莊站乘高鐵前往北京南站、天津站最快分別只要10分鐘、25分鐘。（北京日報）

而除了海南、河南和北京外，全國範圍內，廣東、廣西、雲南、四川、遼寧、山東、安徽、湖北、湖南、江蘇、浙江等地也存在高鐵站建成後未能及時營運，或營運後又因故停止的情況。

據了解，高鐵站的建設與營運遠非單一的工程問題，而是錯綜複雜，牽涉地方政府、鐵路公司、客流量、經營成本等眾多方面。比如，針對客流量相對較少的車站，倘如在營運過程中出現虧損，虧損部分該由哪一方來進行補償，補貼多少，以及如何補貼等等。「關鍵的問題，就是錢的問題。」曾參與海南環島高鐵線建設的一名政府工作人員如是說道。

北京交通大學交通運輸學院教授楊浩也說，鐵路作為人流、物流的重要通道，與地方產業佈局緊密相連。通過發展新興產業、招商引資等手段，增強地方經濟實力，吸引足夠的人流和物流，條件成熟時，高鐵站的開通運營自然水到渠成。