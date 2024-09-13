梅龍高鐵14日開通　聯通廣州粵東環線　深圳至梅州縮至1小時36分

新建龍巖至龍川高鐵梅州西至龍川西段（以下簡稱梅龍高鐵）將於9月14日開通運營，梅州西站至龍川西、廣州東、深圳北站間最快29分、1小時47分、1小時36分可達。與此同時，廣東還首開環線高鐵，分別開行廣州東站至廣州南站，以及汕頭站至汕頭站環線列車。



龍龍高鐵起自福建省龍巖市龍巖站，途經廣東省梅州市，終至廣東省河源市龍川西站，線路全長290公里，按龍巖至武平、武平至梅州西、梅州西至龍川西三段建設，龍巖至武平段2023年12月26日已開通運營，武平至梅州西段正在建設中。此次開通的梅州西至龍川西段線路全長98公里，設計時速350公里，設梅州西、興寧南、五華、龍川西4座車站，其中興寧南、五華站為新建車站，其余為既有車站。

每日開行列車最高達62列

梅龍高鐵建成通車後，最高時速按350公里運營，每日開行動車組列車最高達62列。其中，在梅州西站至龍川西站間開行動車組列車60列，最快29分鐘可達，較此前經漳平至龍川鐵路運行的普速旅客列車壓縮1小時14分。

經梅龍高鐵、贛州至深圳高鐵，在梅州西站至廣州東站、深圳北站間分別開行動車組列車30列、26列，最快分別1小時47分、1小時36分可達，較此前經由梅州至汕頭高鐵、廣州至汕頭高鐵、杭州至深圳高鐵運行的動車組列車分別壓縮2小時05分、1小時02分，梅州、龍川等粵東革命老區至粵港澳大灣區各城市間旅行時間大幅壓縮。

梅龍高鐵將於下半年完工通車，梅州至香港車程縮短至105分鐘。（網絡資源圖）

廣州至梅州二等票約230元人民幣

為滿足旅客不同出行需求，梅龍高鐵昨天（9月12日）14時開始售票，實施靈活折扣、差異化的市場化票價機制，為旅客出行提供更多選擇，具體票價信息可通過鐵路12306查詢。

中國鐵路12306網站顯示，梅龍高鐵首趟車G8454次將於9月14日11:58從廣州東站開出，途經新塘、惠州北、河源東、龍川西、五華站，14:14抵達終點站梅州西站，全程2小時16分，二等座票價233元人民幣（下同）（9.6折）、一等座票價360元（9.6折）、商務座票價787元（9.3折）。

目前在售車票均有折扣，以9月14日的車票為例，當天的G8446次列車新塘站出發最低有8.4折車票，二等座票折後179元，在廣州東出發到梅州西最低有8.7折車票，二等座票折後210元。

梅龍高鐵開通運營後，將進一步完善區域路網布局，構建粵東革命老區與粵港澳大灣區間的快速客運新通道，極大便利沿線群眾出行，對助力粵東地區加快融入粵港澳大灣區建設，促進區域經濟社會協調發展。

而隨著梅龍高鐵開通所形成的粵東高鐵環線列車（汕頭站至汕頭站）不僅是一條連接多個城市的交通線路，更是區域經濟融合發展的催化劑。它加速了揭潮汕地區、梅州河源革命老區與粵港澳大灣區城市之間的互聯互通。龍龍高鐵全線貫通運營後，將在閩粵兩省間形成又一條快速客運通道，進一步密切海峽西岸經濟區和粵港澳大灣區的聯系。

「廣州環線」「粵東環線」聯通

廣州環線。

粵東環線，列車穿行汕頭、汕尾、深圳、東莞、惠州、河源、梅州、揭陽、潮州9個城市，在粵東大地上編織成一張緊密交織、四通八達、雙向流動的高鐵網絡。

龍龍高鐵梅龍段開通運營後，將與梅州至汕頭高鐵、贛州至深圳高鐵、廈門至深圳高鐵、廣深港高鐵廣州至深圳段構成環線高鐵，輻射廣州、深圳、東莞、惠州、河源、梅州、揭陽、潮州、汕頭、汕尾等多座城市。

鐵路部門將安排開行廣州南站至廣州東站、汕頭站至汕頭站各2列環線動車組列車，旅客可按需「分段乘坐」。

G8446次列車（廣州東站至廣州南站）是9月14日當天唯一經行梅龍高鐵的環線高鐵。全程包括起始點在內共停靠15個車站，全程所需時間為5小時52分。該列車沿途分段收費，全程（廣州東站至廣州南站）二等座票462.5元（8.8折）、一等座票708.5元（8.8折）、商務座票1508.5元（8.7折）。當天廣州東站到廣州南站的一、二等商務座票已經全部顯示售罄。G8445（廣州南站至廣州東站）9月15日開行。

廣州東至廣州南環線票價，二等座8.8折462.5元人民幣。

據廣鐵集團介紹，待9月14日梅龍高鐵通車後，梅龍、梅汕線分別與贛深高鐵、杭深線相連，4條高鐵形成粵東環線。穿行汕頭、汕尾、深圳、東莞、惠州、河源、梅州、揭陽、潮州9個城市，在粵東大地上編織成一張緊密交織、四通八達、雙向流動的高鐵網絡。

初期，鐵路部門組織開行2列以汕頭為起點和終點的粵東高鐵環線列車，分別是D7322（汕頭站至汕頭站）、D7324（汕頭站至汕頭站），列車9月15日開行。

D7322次於7:58汕頭站始發，14：33終到汕頭站，全程運行時間6小時35分，沿途停靠潮汕、深圳坪山、深圳北、東莞南、惠州北、梅州西等21個車站。

D7324次於14:51汕頭站始發，21:01終到汕頭站，全程運行時間為6小時10分，沿途停靠揭陽機場、梅州西、河源東、深圳北、汕尾等16個車站。

12306App顯示，汕頭站至汕頭站的二等座票為348元（8.6折），一等座票為556元（8.6折），無商務座票，但有跟二等座票同價的無座票。同樣分段收費。