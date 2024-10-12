高鐵車次首字母代表甚麼？　為何香港西九龍只有G字車次？

中國鐵路客運列車的車次編號，多數由一個字母加一組數字組成，其中高鐵復興號、和諧號使用的除了大家常見的G和D，還有其他字母嗎？這些字母代表甚麼？



G車最高運行時速350公里

G代表高速動車組，但在不同的路線，G車運行速度有所不同。圖為北京南開往上海虹橋的G1次列車。（網上圖片）

中國客運列車的車次格式，從上世紀末開始經歷過多次較大變動，而變動的背景正是鐵路發展，包括鐵路大提速，運行的列車班次大幅增加。

現行客運列車的車次格式，是2009年4月開始使用。鐵路迷會知道，這正是中國大陸首條高鐵、設計時速350公里的京津城際開通不久、武廣高鐵（京廣高鐵武漢至廣州段）即將峻工，中國全面踏入高鐵時代的節點。

這次變動其中一個特點，是字母G再次出現；G為「高」的漢語拼音首字母，使用G字頭的車次一定是使用「復興號」或「和諧號」系列中較高速的列車，最高運行時速能達到350公里，亦即大家俗稱的「高鐵」。

為甚麼說G是是「再次」出現？原來早在1998年，G就曾用於於廣九直通車（廣州來往九龍）的車次。該車次使用的瑞典製「新時速」列車，最高時速約200公里，以現在標準還上不了高鐵，惟當時已是中國列車之最。

2007年鐵路大提速後湧現D車

D字頭車次多以和諧號列車運行。（網上圖片）

資料顯示，2000年廣九鐵路運行速度降低，G字頭車次暫停使用。直至2009年12月，G車再出現在武廣高鐵上。

大家也經常接觸到的D字頭列車，指的是以「動車組」（普通動車）運行的班次；D就是「動」漢語拼音首字母；D車的時速最高可達到250公里。

D字頭車次曾於1999年短暫用於東北地區少數列車，2007年第六次鐵路大提速後，這字母開始廣泛使用。

要注意一點，2007年中國還未有高鐵，所以D車早期是運行在等級較高，或是經過改造的普速鐵路上，當時的廣深鐵路便是例子。

「城際」C車也會在普鐵行駛

京津城際列車是最早採用C字的列車。（網上圖片）

到了現在，D車主要行駛在高鐵網絡或客運專線，但仍有一部份在普速鐵路上運行，從深圳開往北京豐台站的D28次是例子；該車次全程2,300多公里，行車時間超過22小時。

D車多使用「和諧號」，但D28等運行在普速鐵路上的車次，使用的是動力集中型、最高時速160公里的「復興號」。

高鐵時代另一個標誌性車次字母，是C。C是「城」的漢語拼音首字母，代表「城際動車組」。C車最早出現於京津城際列車，目前主要用於來往相鄰或相距不遠城市之間的列車，行程一般不會太長。

雖然C字是中國高鐵時代「產物」，不過它後來亦用在普速鐵路上，例如西藏拉薩來往日喀則的列車，就是C字頭車次。

香港西九龍站只有G字車次

香港西九龍站是少數只有G車的高鐵大站。（getty/當代中國授權）

是否有辦法從車次編號分辨「城際動車組」跑的是高鐵還是普速鐵路？傳媒指出，C之後4位數的是高鐵和客運專線，C之後3位數的是普鐵。

有鐵路迷認為C車是「最說不清楚」的，因為它除了會出現於高鐵和普速鐵路上，C和G的界線也有點模糊，例如香港和深圳是相鄰城市，距離又近，惟兩地之間行駛的卻不是C車，而是G車。

順帶一提，中國很多高鐵大站除了有G車，亦會有D或C車停靠，又或三者兼有，但根據官網「12306」2024年10月資料，從香港西九龍出發或到達的，全部是G字頭車次。

同一情況的車站，還有湖南的株洲西。

S市郊車次 有動車也有綠皮車

珠海是中國為數不多有S字頭列車的城市，S車主要來往珠海站和珠海機場。圖為珠海站。（網上圖片）

最後順帶說一下大家較少接觸的S字頭車次。

S是「市郊旅客列車」，S為「市」的漢語拼音首字母，讀「市」。

大家少接觸S車的原因，是這類列車只出現於全國約十個城市，例如北京、天津、上海、海口等；大家生活在大灣區，最近能乘搭到S車的城市是珠海。

S除了少見，情況也較為特別。現時S車很多是用「和諧號」動車組在城際鐵路上運行，但亦有的是行駛在普速鐵路上的傳統「綠皮車」；根據官網資料，天津至薊州北的市郊班次就是「綠皮車」。

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