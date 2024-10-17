易建聯被曝「嫖娼」　多代言品牌疑割席　東莞市政協：等官方通報

已退役的籃球球星易建聯被曝涉嫌「嫖娼」，事件引發廣泛關注。有網民質疑事件真實性，並希望易建聯方面出面澄清。東莞市政協對此回應，易建聯是在職政協委員，已關注網絡消息，具體情況需等官方通報。



名為「雷希頓」的網民在微博發文指，疑似易建聯嫖娼被曝光。（微博）

周四（10月17日），名為「雷希頓」的網民在微博發文指，疑似易建聯嫖娼被曝光，並曬出聊天記錄、易建聯身份證、裸照等證據。

不過，有網民質疑稱，易建聯身份證上的地址實則是一間酒店的地址，因此該身份證圖片有可能是PS的；亦有網民認為，易建聯裸照並無陰影，「這圖太假了」。

據《華商報大風新聞》報道，東莞市政協官網2022年8月1日公示的《政協會議第十四屆東莞市委員會委員名單》顯示，易建聯是東莞市體育界政協委員。

聊天記錄。（網上圖片）

疑似易建聯身份證。（網上圖片）

易建聯被曝涉嫌「嫖娼」。（網上圖片）

關於網傳「易建聯嫖娼」的真實性，東莞市政協回應指，易建聯是在職的東莞市政協委員，已關注到網絡消息，「但具體是否真實還不是很了解，屆時應該會有官方通報。」

另據「懂球帝」報道，「嫖娼」傳言發生之前，易建聯代言或合作的品牌有20間左右。截至目前，在這些品牌的官方微博上，只有Nike、德邦快遞、歐萊雅男士、立馬電動車、IndivBio因微、中體卡業、IM-BODY7家還保留易建聯相關的文章。

「嫖娼」傳言發生之前，易建聯代言或合作的品牌有20間左右，Nike等品牌還保留易建聯的相關文章。（網上圖片）

而包括中國人壽、廣發銀行、OPPO、上汽通用、君樂寶、TCL、誇克app、白象食品、珠江啤酒、HYPTEC昊鉑、徐福記中國、東陽光鮮蟲草以及上周剛剛代言的天然博士等品牌官方微博上都已搜尋不到易建聯的名字。

公開資料顯示，易建聯1987年10月27日出生於廣東省江門市鶴山市，是前中國職業籃球運動員。2023年8月29日，易建聯在個人社交媒體宣布退役。