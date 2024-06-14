Tesla男「車震」遭特斯拉一功能出賣　大婆到場捉姦撕光小三上衣

廣東東莞近日發生一起誇張的街頭抓姦戲碼。



一名人夫在妻子的Tesla（特斯拉）上與小三車震，不料觸動警報，意外被正宮抓包。

正宮撞見丈夫跟小三在車上纏綿，氣得當街扯破小三衣服。（X影片截圖）

小三上身被撕得精光，一度躲在人夫後方尋求庇護，但男方似乎不為所動。（X影片截圖）

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由於正宮是抖音網紅，加上當街拉扯畫面曝光，現在誹聞在網路上瘋傳。

根據《網易》報導，丈夫開著妻子的車出門，但當晚喝醉了，由小三開車，結果到了社區樓下，兩人一時情不自禁，大搞車震，導致不明震動觸發警報。

當時妻子手機收到警報，看到車就在社區附近，騎電動車前去查看，沒想到竟撞見丈夫跟小三在車上纏綿，氣得當街扯破小三衣服。

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目擊者拍下的畫面可見，小三上身衣服被扯破，露出黑色內衣，不停崩潰尖叫：「放開我！」

但正宮死不放手，不斷掌摑痛罵「我讓你搞！」、「過來我家裡搞！」、「來！去我家裡床上搞」、「是不是他給你很多錢！」、「你很想要他是吧！？」

其間，兩人在社區附近追逐拉扯，小三一度向人夫求救，但人夫喝醉，走路搖搖晃晃，神情恍惚，大多數時間都置身事外。

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影片曝光後，在網路上瘋傳。

有眼尖網友認出，正宮疑似是抖音網紅，常常跟丈夫在網上曬恩愛，育有一女。

不料現在竟出現第三者，還以這種方式撞破，令人不勝唏噓。

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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】