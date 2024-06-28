裁員裁過頭？Tesla中國曝人手短缺開始召回前員工　HR也上陣賣車

美國最大電動汽車公司Tesla早前裁員，然而據內媒報道，Tesla中國近日開始召回此前被裁掉的員工，甚至連HR都開始幫銷售賣車。



兩個多月前，執行長馬斯克宣布Tesla在全球範圍內啟動大規模的裁員，比例超過10%，中國區銷服部門是「重災區」之一，充電、銷售和市場團隊的裁員比例甚至有達到40%-50%。

然而，綜合《界面新聞》、《時代財經》等多家媒體報道，Tesla中國最近啟動了召回此前被裁掉員工的流程，預計召回規模超過100人。計劃召回的員工原本歸屬於充電、銷售、售後和交付部門，如果同意被召回，返崗員工需要退還「N+3」裁員賠償部分的「3」，且在公司的年資會重新計算。

兩名Tesla北京辦公室員工透露，裁員後，北京辦公室人數減了近半，上海辦公室也少了將近三分一。一名銷售體系前員工則表示，裁員力度較大的部分商超門店僅保留5至6人團隊，不利於門店正常運營。通常而言，門店員工人數應在8至9人，消息人士證實，公司返聘被裁員工，主要原因正是門店人手不足。

Tesla中國被曝裁員後開始人手短缺。（新華社）

對於此次復聘，部分被裁員工反應冷淡，他們中有不少人已蔚來等品牌開啟新工作。而人手短缺下，甚至HR都開始幫忙賣車。一位曾給Tesla投過簡歷的女士透露，她近期曾接到該公司HR的電話，對方稱她此前投遞的職位沒有招聘計劃，同時表示最近有很多購車優惠，建議她可以考慮購買車，還邀請她去試駕。

今年Tesla負面消息不斷，數據顯示，該公司今年第一季度汽車交付量同比下降8.5%。預計2024年銷量增長率可能明顯低於2023年的增長率。財報顯示，今年第一季度，該公司收入大降9%，創12年來最大降幅。

不過在降價因素刺激下，Tesla5月份在中國市場的銷量回暖。乘聯會數據顯示，5月國內售出超過5.5萬輛Tesla，環比增長77%，同比增長30%。Tesla中國5月的新能源乘用車批發銷量達72573輛（含出口）。