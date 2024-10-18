英超聯賽在北京設立海外辦公室

英超聯賽今日（10月18日）宣布，已正式在北京開設其在海外的第三個辦公室，以支持聯賽及其俱樂部在中國的持續發展。



長期以來，英超聯賽致力於在中國推廣足球文化。此次中國辦公室的設立，不僅將為中國球迷提供更多與聯賽和俱樂部互動的機會，還將助力英超攜手中國足球行業機構及合作夥伴，共同推動足球運動在中國的全面發展。

為慶祝中國辦公室正式開業，英超聯賽與英國文化教育協會（British Council）攜手，於本周為來自全國各地的35名足球教練舉辦了為期四天的基層教練發展課程。來自萊斯特城隊、曼聯隊、托特納姆熱刺隊和狼隊的英超教練團隊，為中方教練提供了理論與實踐結合的專業培訓，助力他們提升技能，增強他們回歸當地執教的信心。

此外，為進一步鞏固英超聯賽對中國精英足球及基層足球發展的支援，英超聯賽還與中國足球協會簽署了合作備忘錄。雙方將攜手共同開展各類足球相關的專案合作，以支援精英足球球員、教練和比賽官員的長期專業化發展，這些項目也包括對基層教練和裁判員的培訓。

前排從左至右：英超聯賽首席媒體官Paul Molnar、中國足協主席宋凱 後排從左至右：英超聯賽Josh Smith、Neil Saunders、Alexandra Dallas 、中國足協主席沈睿、李飛宇、董華（英超聯賽主辦方提供）

前排從左至右：英超聯賽首席媒體官Paul Molnar、中國足協主席宋凱 後排從左至右：內馬尼亞·維迪奇、邁克爾·歐文、孫繼海。（英超聯賽主辦方提供）

英超聯賽首席執行官理查·馬斯特斯（Richard Masters）表示：「英超聯賽及其俱樂部在中國擁有龐大的球迷基礎。英超中國辦公室的設立，不僅是我們在中國長期發展提升知名度的契機，也是加強與球迷及本地夥伴合作關係的重要舉措。」

「我們深知在中國發展足球事業的重要性，並將繼續與本土足球行業機構保持長期合作，共同推動足球運動在中國的成長。在中國設立常駐辦公室將使我們能夠更緊密地與合作夥伴攜手，為球迷提供更多近距離感受英超聯賽魅力的機會。」

此次英超聯賽與中國足協的合作，涵蓋了國際化的精英教練發展計畫，將安排中國教練赴英超俱樂部進行實地考察與學習。此外，雙方還將共同舉辦青少年足球錦標賽和基層足球發展課程等活動。

英超聯賽已支援中國基層足球的發展有15年的歷史。自2009年起，英超聯賽就攜手英國文化教育協會，在中國28個城市開展了 「學轉英超」 （Premier Skills）基層足球教練培訓專案，為超過6300名中國基層足球教練、裁判和足球教師提供了專業培訓。

2019年，英超聯賽在新加坡開設了首個海外辦公室，旨在打擊盜版行為並支持轉播合作夥伴。2023年7月，英超聯賽在紐約開設辦公室，增強與美國球迷的互動，並推動與長期轉播合作夥伴NBC體育的緊密合作。