青島兩24歲女幼師出租屋內遇害　兇嫌疑因初中被罵、追女不成報復

山東青島兩名24歲幼稚園女幼師去年12月在平度市一出租屋內遇害，周五（18日），案件在平度看守所法庭宣判，25歲男子李某勇因故意殺人罪，被判處死刑，剝奪政治權利終身。



青島市人民檢察院起訴書顯示，李某勇因生活不順致其心理扭曲，產生報復同學李某菲、堂哥李某輝之惡念。他通過蹲守、跟蹤尾隨等方式獲取李某菲地址，並購買單刃刀多次竄至李某菲住處伺機作案。

去年12月11日晚晚，李某勇來到李某菲出租屋處持刀捅傷對方致死，並將撞見他行兇的室友劉某某殺害。之後，他在趕往下一行兇地點時被警方抓獲。劉某某的父母翌日趕至派出所才得知噩耗。

劉的家屬透露，劉女和李某菲以及另一名室友均在附近一家幼稚園當教師，出租屋內3間房間呈東西一排，其中劉女的房間離門最近，李某菲的則在最裏頭。當時，李某菲過來給李某勇開門，李進入後隨即行兇，並撞開了劉女的房門，後者曾大聲呼救。住在中間房的室友也許出來探過情況，但隨後回到房間鎖緊房門並報警。而李某勇行兇時，無處可逃的劉女曾成功從李某勇手上將刀奪過，但力氣不足下又被李某勇奪回，最後倒在血泊中。

李某菲及室友遇害。（瀟湘晨報）

案件在平度看守所法庭宣判。（瀟湘晨報）

10月8日晚，劉某某母親周玲表示，另一名遇害者李某菲的母親，曾在8月開庭時與他們有過短暫交流，稱他們的女兒是個好女兒，「我不怪他們，他們也是受害者」。對於疑犯李某勇，周玲批評對方非常殘忍，對一個毫不相關的人行兇，希望判處死刑。她又指，女兒從小就是一個勇敢又富有正義感的孩子，希望能為女兒申報見義勇為，給予受害者和家屬一份公道與安慰。

10月9日上午，此案在平度看守所法庭開庭審理。疑犯庭上始終在回避，一直在提自己有精神病，要申請做精神鑒定。不過法院沒有進行正面回應，檢方也表示不認可，目前尚未有客觀證據證明嫌犯有精神病史。

劉某某父親了解到，李某勇與李某菲是小學同學，多年再見後，他對李某菲展開追求，但遭拒絕。劉某某母親則表示，李某勇只表示過對方在初中時罵過自己，未提及感情糾葛，她本人也不太清楚詳情。